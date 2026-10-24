Slovan sa po čiernom víkende rehabilitoval, Michalovciam nasúkal päť gólov

Pred zápasom Michaloviec a Slovana sa črtali zaujímavé série. Michalovce po výhrach počas minulého víkendu mohli prvýkrát v sezóne získať tri víťazstvá v rade, Slovanu naopak hrozila prvýkrát v sezóne séria troch prehier.
To hostia na Zemplíne nepripustili a druhýkrát v sezóne v Michalovciach zvíťazili, tentora 5:1.
Výsledkovo aj strelecky zahodili za hlavu štvorgólové prehry s Liptovským Mikulášom a Nitrou, pri ktorých dokázali streliť gól len zo samostatného nájazdu.
V úvode zápasu sa zdalo, že Michalovce by mohli pomýšľať na lepší výsledok a možno aj víťazstvo.
Mali niekoľko dobrých šancí na otvorenie skóre, ale Patrika Rybára prekonať nedokázali.
A tak strelecký účet zápasu otvoril po dvanástich minútach Ryan Dmowski, keď hostia rýchlo zakombinovali po buly a šli do vedenie 1:0.
Za päť minút prišli o zápas
Slovanu fantasticky vyšiel vstup do druhej tretiny. Po necelej minúte zvyšoval Ryan O'Connor, tretí gól pridal o necelé tri minúty Adam Cedzo a po štvrtom góle z hokejky Rydera Korczaka sa z bránky Michaloviec pobral na striedačku Roman Durný a nahradil ho Vladimír Glosár.
„Tam sme prišli o zápas. Prvá tretina bola super a potom sme, neviem prečo, robili chyby, hrali nedôrazne. Keď boli nejaké puky 50 na 50, tak sme si mysleli, že sa nám to odrazí a nám sa to dnes neodrážalo.
Dnes nebol náš zápas, ale na to sa nemôžeme vyhovárať,“ smutne konštatoval michalovský obranca Jakub Meliško.
Podľa Vladimíra Glosára možno tou zbabranou päťminútovkou v úvode druhej tretiny urazili šťastenu.
„Minulý víkend tuším nedali z hry gól a tak sa im možno trošku šťastíčka vrátilo naspäť. My sme tých gólov dali minulý víkend viac a niekedy to je v športe tak, že keď trošku urazíš tú šťastenu, čo sme možno urazili na začiatku druhej tretiny, tak potom už je ťažké dať ten gól.
Už máte trošku zviazané ruky, ani puk sa vám neodrazí, tak, ako by ste chceli,“ dodal Glosár, ktorý si vyslúžil honor hráča zápasu na michalovskej strane.
Slovanisti si koledovali o problém
Michalovčania sa k slovu dostali až v polovici zápasu, keď využili tretiu presilovku v zápase a Harrison Rees znížil strelou od modrej na 1:4.
Slovanisti sa potom trochu zahrávali s ohňom, keď Michalovčanom ponúkli až štyri dvojminútové presilovky, všetky za nešportové správanie. Domáci nedokázali ani jednu využiť
„Keby bolo tých gólov viac, možno by sme aj Slovanu zobrali nejaké krídla. Oni mali komfortné vedenie a hrali s ľahkosťou, nám to nešlo tak, ako sme chceli.
Musíme sa nastaviť na to, že ideme hrať poctivý hokej celých 60 minút. A nemať taký výpadok, ako sme mali dnes na začiatku druhej tretiny,“ priznal Glosár.
Nebolo to až také jednoznačné
Nádeje na zdramatizovanie zápasu definitívne pochoval šesť minút pred záverečnou sirénou piatym gólom hostí Ján Petriska.
Po zápase priznal, že do Michaloviec išli po víťazstvo, aby zmazali zlý dojem z predošlého víkendu s dvoma prehrami.
„Chceli sme sa vrátiť na víťaznú vlnu, vrátiť sa k našej hre a sme veľmi radi, že sa nám to dnes podarilo. Aj keď zápas nebol až taký jednoznačný. Stále tam bolo veľa chýb, veľa zbytočných vylúčení. Ale boli tam detaily, ktoré rozhodli.
Väčší dôraz pred bránou, z ktorého sme dali góly, ubránili sme oslabovky. To sú asi tie veci, čo rozhodli,“ povedal po zápase Petriska, ktorý sa pristavil aj pri trestoch za nešportové správanie, ktoré mohli Slovan mrzieť.
„Musíme sa toho vy varovať. Určite sú to zbytočné veci. Musíme si k tomu niečo povedať a polepšiť sa do ďalších zápasov,“ dodal Petriska.
Rybárov víťazný návrat
Po dvoch zápasoch sa do bránky Slovana vrátil Patrik Rybár a 35 zákrokmi výrazne pomohol k vysokému víťazstvu hostí.
Aj on priznal, že zápas nebol až taký jednoznačný, ako by sa pri pohľade na výsledok mohlo zdať.
„Myslím, že sme stále v procese učenia, musíme veľa vecí zmeniť, aby sme hrali ten hokej, ktorý chceme,“ poznamenal Rybár, ktorý odchytal od príchodu do Slovana ešte len svoj druhý zápas a opäť víťazný.
Slovanistov čaká v nedeľu na domácom ľade už tretie veľké derby s odvekým rivalom z Košíc.
V predchádzajúcich dvoch sa vždy radovali hostia – Košičania v prvom po víťazstve 4:3, Slovan v druhom po víťazstve 4:2. Tentokrát chcú slovanisti narušiť vzorec a doma zvíťaziť.
„Máme radi tieto zápasy, Košice sú veľmi kvalitný súper. Pripravíme sa na nich a spravíme všetko pre to, aby sme opäť zvíťazili,“ verí Petriska.
Michalovčania po prehre opäť spadli na desiate miesto v tabuľke a v nedeľu ich čaká zápas tabuľkových susedov z jedenástym Zvolenom. Ten v piatok rovnako neuspel, keď tesne prehral v Liptovskom Mikuláš.
„Musíme dnešný zápas rýchlo hodiť za hlavu. Už s tým teraz nič nespravíme a musíme sa pozerať na zápas s tabuľkovým susedom, tak zvaný šesťbodový, a dobre sa naňho pripraviť,“ zdôraznil Glosár.