ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (13. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 13. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 13. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
23.10.2026 o 17:30
13. kolo
Michalovce
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minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
V 13. kole Tipsport ligy hostí Dukla Michalovce Slovan Bratislava. Stretnutie sa začína o 17:30.
Michalovce sa nachádzajú na 9. mieste, na konte majú 15 bodov. Na ôsmu Banskú Bystricu strácajú dva body a odohrali o zápas viac. Michalovčania po troch prehrách za sebou posledné dva duely vyhrali. V minulom kole zdolali doma Liptovský Mikuláš 5:4.
Slovan figuruje na 4. priečke, doposiaľ nazbieral 22 bodov. Na tretie Košice má manko jedného bodu. Belasí vyhrali dva z uplynulých piatich zápasov, v posledných dvoch kolách prehrali. Pred piatimi dňami podľahli doma Nitre 0:4 a prvýkrát v sezóne nestrelili v zápase ani jeden gól.
Michalovce sa nachádzajú na 9. mieste, na konte majú 15 bodov. Na ôsmu Banskú Bystricu strácajú dva body a odohrali o zápas viac. Michalovčania po troch prehrách za sebou posledné dva duely vyhrali. V minulom kole zdolali doma Liptovský Mikuláš 5:4.
Slovan figuruje na 4. priečke, doposiaľ nazbieral 22 bodov. Na tretie Košice má manko jedného bodu. Belasí vyhrali dva z uplynulých piatich zápasov, v posledných dvoch kolách prehrali. Pred piatimi dňami podľahli doma Nitre 0:4 a prvýkrát v sezóne nestrelili v zápase ani jeden gól.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.