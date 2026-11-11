ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (17. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HC Prešov dnes hrajú zápas 17. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 17. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
11.11.2026 o 17:30
17. kolo
Michalovce
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minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Hokejisti Michaloviec sa po reprezentačnej prestávke postavia proti poslednému Prešovu. Vyznie to až paradoxne, no z posledných štyroch a troch zápasov zaknihovali viac bodov práve Prešovčania. Zverenci trénera Tommiho Hämäläinena totiž trikrát za sebou dotiahli duely do remízového konečného výsledku, po ktorom vždy ťahali za kratší koniec v extra čase či nájazdoch. Naposledy z toho bola domáca prehra 0:1 po predĺžení proti Liptovskému Mikulášu. Michalovčania naposledy vonku podľahli Spišskej Novej Vsi 2:6. Jediný vzájomný zápas oboch celkov zo záveru septembra aktuálneho ročníka vyšiel lepšie Michalovciam, ktoré v Prešove vyhrali 4:3 po predĺžení, napriek tomu, že prehrávali 0:3.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu 17. kola základnej časti slovenskej Tipsport ligy. Proti sebe nastúpia HK Dukla Michalovce a HC Prešov. Zápas sa začne o 17:30.