ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (9. kolo)

HK Dukla Michalovce - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Michalovce - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|9. okt 2026 o 14:30
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Tipsport ligy: HK Dukla Michalovce - HK Poprad.

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Poprad dnes hrajú zápas 9. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 9. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
09.10.2026 o 17:30
9. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prehľad
Rozhodca: Rojík, Štefik – Tomáš, Tichý.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 9. kola Tipsport ligy medzi HK Dukla Michalovce a HK Poprad.

Michalovce sú na 10. mieste tabuľky so ziskom 9 bodov. Horšie je na tom momentálne len Nitra (6) a posledný Prešov (2). Naposledy prehrali v Košiciach 3:6.

Poprad je na tom lepšie a momentálne je so 14 bodmi piaty. Naposledy doma zdolal vo veľmi dobrej forme hrajúci Liptovský Mikuláš 5:1.

Tieto tímy sa naposledy stretli vo februári. Vtedy sa z víťazstva 4:1 tešili Michalovce.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HK 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Tipsport ligy.online
HK 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (9. kolo)
dnes 15:00
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