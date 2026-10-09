ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (9. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Poprad dnes hrajú zápas 9. kola Tipsport ligy.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 9. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
09.10.2026 o 17:30
9. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prehľad
Rozhodca: Rojík, Štefik – Tomáš, Tichý.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 9. kola Tipsport ligy medzi HK Dukla Michalovce a HK Poprad.
Michalovce sú na 10. mieste tabuľky so ziskom 9 bodov. Horšie je na tom momentálne len Nitra (6) a posledný Prešov (2). Naposledy prehrali v Košiciach 3:6.
Poprad je na tom lepšie a momentálne je so 14 bodmi piaty. Naposledy doma zdolal vo veľmi dobrej forme hrajúci Liptovský Mikuláš 5:1.
Tieto tímy sa naposledy stretli vo februári. Vtedy sa z víťazstva 4:1 tešili Michalovce.
Michalovce sú na 10. mieste tabuľky so ziskom 9 bodov. Horšie je na tom momentálne len Nitra (6) a posledný Prešov (2). Naposledy prehrali v Košiciach 3:6.
Poprad je na tom lepšie a momentálne je so 14 bodmi piaty. Naposledy doma zdolal vo veľmi dobrej forme hrajúci Liptovský Mikuláš 5:1.
Tieto tímy sa naposledy stretli vo februári. Vtedy sa z víťazstva 4:1 tešili Michalovce.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.