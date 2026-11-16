Michalovce našli nového trénera. Naštartovať mužstvo sa pokúsi skúsené meno

HK Dukla Michalovce predstavil nového hlavného trénera. Vedenie A-mužstva preberá 52-ročný Martin Hrnčár.
Michalovčania hľadali nového kouča po tom, čo klub na oficiálnom webe oznámil koniec Jakuba Ručkaya po vzájomnej dohode.
K zmene došlo 1. novembra, keď Dukla ťahala trojzápasovú sériu prehier a v tabuľke figurovala na predposlednej 11. priečke s 15 bodmi z 15 zápasov.
Športový riaditeľ Peter Tirpák vtedy povedal, že mužstvo sa potrebuje naštartovať, preto klub pristúpil k nečakanému kroku ešte pred posledným zápasom pred reprezentačnou pauzou.
Tím potom dočasne viedol doterajší asistent Marek Bartánus. Bývalý útočník ešte v minulej sezóne nastupoval za Duklu ako hráč.
Hrnčár má za sebou bohatú trénerskú kariéru. Viedol slovenské mládežnícke reprezentácie a pôsobil aj na striedačkách extraligových klubov, konkrétne v Nových Zámkoch, Poprade a Liptovskom Mikuláši.
Skúsenosti získal aj v zahraničí. V českej Maxa lige takmer dve sezóny viedol HC Frýdek-Místek. V sezóne 2025/2026 bol hlavným trénerom MHA Martin.