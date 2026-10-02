ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (7. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Nitra dnes hrajú zápas 7. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 7. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
02.10.2026 o 17:30
7. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prehľad
Rozhodca: Rojík, Orolin – Staššák, Stanzel.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 7. kola Tipsport ligy medzi HK Dukla Michalovce a HK Nitra.
Michalovce sú na 9. mieste tabuľky so ziskom 6 bodov. Jedinú výhru v riadnom hracom čase si pripísala so Zvolenom. Bod získala aj pri prehre 2:3 po predĺžení so Spišskou Novou Vsou. Naposledy vyhrala v Prešove 4:3 po predĺžení.
Nitra je na tom ešte horšie, keď je momentálne dokonca až predposledná a horšie je na tom už len Prešov. Jedinú výhru si pripísala so Žilinou. Bod získala ešte po prehre 1:2 po predĺžení s Košicami. Naposledy doma podľahla Liptovskému Mikulášu 3:5.
Tieto tímy sa naposledy stretli v marci. Vtedy sa z víťazstva 5:1 tešila Nitra.
Michalovce sú na 9. mieste tabuľky so ziskom 6 bodov. Jedinú výhru v riadnom hracom čase si pripísala so Zvolenom. Bod získala aj pri prehre 2:3 po predĺžení so Spišskou Novou Vsou. Naposledy vyhrala v Prešove 4:3 po predĺžení.
Nitra je na tom ešte horšie, keď je momentálne dokonca až predposledná a horšie je na tom už len Prešov. Jedinú výhru si pripísala so Žilinou. Bod získala ešte po prehre 1:2 po predĺžení s Košicami. Naposledy doma podľahla Liptovskému Mikulášu 3:5.
Tieto tímy sa naposledy stretli v marci. Vtedy sa z víťazstva 5:1 tešila Nitra.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.