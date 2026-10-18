ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 12. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 12. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
18.10.2026 o 14:00
12. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:00. Vítam Vás pri sledovaní hokejového zápasu z Tipos Extraligy medzi HK Dukla Michalovce a HK 32 Liptovský Mikuláš.
HK Dukla Michalovce
Dukla nezačala sezónu úplne ideálne. Na svojom konte má po 11. kole 12 bodov a negatívne skóre 25:37. Michalovciam aktuálne patrí v tabuľke až 9. pozícia. Svoj posledný ligový zápas odohrali doma proti Banskej Bystrici. Vo veľmi tesnom zápase dokázali napokon triumfovať 3:2. Uvidíme ako sa bude Michalovciah dariť v dnešnom zápase.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptáci sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 19 bodov a nepriaznivé skóre 33:34. Liptákom aktuálne patrí v tabuľke 6. pozícia. Hráči Liptovského Mikuláša odohrali v piatok výborný zápas na domácom ľade proti Slovanu Bratislava. Dokázali triumfovať 4:1. Úvodné buly je naplánované na 14:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
HK Dukla Michalovce
Dukla nezačala sezónu úplne ideálne. Na svojom konte má po 11. kole 12 bodov a negatívne skóre 25:37. Michalovciam aktuálne patrí v tabuľke až 9. pozícia. Svoj posledný ligový zápas odohrali doma proti Banskej Bystrici. Vo veľmi tesnom zápase dokázali napokon triumfovať 3:2. Uvidíme ako sa bude Michalovciah dariť v dnešnom zápase.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptáci sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 19 bodov a nepriaznivé skóre 33:34. Liptákom aktuálne patrí v tabuľke 6. pozícia. Hráči Liptovského Mikuláša odohrali v piatok výborný zápas na domácom ľade proti Slovanu Bratislava. Dokázali triumfovať 4:1. Úvodné buly je naplánované na 14:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.