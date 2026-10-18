ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)

HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|18. okt 2026 o 11:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Tipsport ligy: HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš.

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 12. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 12. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
18.10.2026 o 14:00
12. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:00. Vítam Vás pri sledovaní hokejového zápasu z Tipos Extraligy medzi HK Dukla Michalovce a HK 32 Liptovský Mikuláš.

HK Dukla Michalovce

Dukla nezačala sezónu úplne ideálne. Na svojom konte má po 11. kole 12 bodov a negatívne skóre 25:37. Michalovciam aktuálne patrí v tabuľke až 9. pozícia. Svoj posledný ligový zápas odohrali doma proti Banskej Bystrici. Vo veľmi tesnom zápase dokázali napokon triumfovať 3:2. Uvidíme ako sa bude Michalovciah dariť v dnešnom zápase.

HK 32 Liptovský Mikuláš

Liptáci sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 19 bodov a nepriaznivé skóre 33:34. Liptákom aktuálne patrí v tabuľke 6. pozícia. Hráči Liptovského Mikuláša odohrali v piatok výborný zápas na domácom ľade proti Slovanu Bratislava. Dokázali triumfovať 4:1. Úvodné buly je naplánované na 14:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Na snímke hokejisti Prešova, hore hlavný tréner Prešova Ryan Colville.
Na snímke hokejisti Prešova, hore hlavný tréner Prešova Ryan Colville.
Košice napravili zaváhanie. Dvanásť prehier v rade sa vždy podpíše, povedal útočník Prešova
dnes 12:03
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