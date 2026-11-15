ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (19. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HC Košice dnes hrajú zápas 19. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 19. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
15.11.2026 o 16:30
19. kolo
Michalovce
0:0
(0:0)
8' minúta
Prebiehajúci
Košice
Prehľad
Rozhodca: Snášel ml., Rojík – Stanzel, Tvrdoň.
Prenos
07:18
Bránka Patrika Jurčáka je posunutá, rozhodcovia však nemôžu poslať duel do reklamnej prestávky, hoci sa už hráči poberali k striedačkám.
06:58
Puk prechádza cez všetky čiary, píska sa zakázané uvoľnenie, po ktorom sa bude vhadzovať pred bránkou Patrika Jurčáka.
06:22
Tentokrát už hru upokoja aj domáci hráči, ktorí vyrazia dopredu od svojej bránky.
05:32
Košičania smerovali do brejku, celá akcia ale bola spomalená a hoci sa hostia nachádzajú v útočnom pásme, strelecký pokus z toho nebol.
05:12
Teraz už hostia upokojujú hru vo vlastnej obrannej tretine, pričom si počkajú aj na svoje prestriedanie.
04:25
Hra sa nám aktuálne prelieva zo strany na stranu, pričom sa najnovšie pokúšajú zamieriť dopredu domáci hokejisti.
03:20
Po zakázanom uvoľnení košického tímu sa dianie presunie na opačnú stranu, vhadzovať sa bude v útočnom pásme Michaloviec.
02:58
Pohroziť už zvládli aj domáci hokejisti, keď sa prezentovali rýchlym protiútokom.
02:16
Košice naďalej pokračujú vo svojom ofenzívnom tlaku, pričom sa nachádzajú v útočnom pásme.
01:28
Obrovský zmätok pred domácou bránkou sa nekončí prvým presným zásahom, hoci Košičania zvládli vydolovať puk od Vladimíra Glosára, následne ho ale nedorazili do otvorenej bránky.
01:17
Michalovce sa oslobodili len za cenu zakázaného uvoľnenia, nakoniec sa hra vráti pred domácu bránku.
01:05
Prišlo strelecké zakončenie z ľavého krídla, pozorný bol ale brankár Vladimír Glosár.
00:25
Pri puku začínajú košickí hokejisti, ktorí vyrážajú do útoku popri ľavej strane.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HK DUKLA Michalovce: Glosár (Buzák) – Welsh, Rees, Meliško, Zekucia, Hraško, Stripai, Tóth – Virtanen, Kohút, Edmonds – Fominykh, Solenský, Boucher – Safaraleyev, Šmida, Kišš – Hrabčák, Kytnár, Stahoň.
HC Košice: Jurčák (Riečický) – Dakhnovsky, Bučko, Deyl, Šedivý, Marek Hudec, Eperješi – Mikúš, Jellúš, Bíreš – Eliaš, J. Baláž, Panasenko – Rogoň, Havrila, Lamper – Kiss, T. Varga, Timko.
HK DUKLA Michalovce: Glosár (Buzák) – Welsh, Rees, Meliško, Zekucia, Hraško, Stripai, Tóth – Virtanen, Kohút, Edmonds – Fominykh, Solenský, Boucher – Safaraleyev, Šmida, Kišš – Hrabčák, Kytnár, Stahoň.
HC Košice: Jurčák (Riečický) – Dakhnovsky, Bučko, Deyl, Šedivý, Marek Hudec, Eperješi – Mikúš, Jellúš, Bíreš – Eliaš, J. Baláž, Panasenko – Rogoň, Havrila, Lamper – Kiss, T. Varga, Timko.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 19. kola stretne HK DUKLA Michalovce a HC Košice. Domáca Dukla sa po sérii štyroch prehier vrátila na víťaznú vlnu, keď zdolala doma Prešov 4:3 po predĺžení a vonku zdolala Nitru tesne 2:1. Michalovciam tak patrí 10. miesta, pričom sa Košice nachádzajú o pár miest vyššie. Za ich prepad môže aj nedávna forma, keď za posledných šesť duelov zvíťazili len dvakrát, vrátane posledného vystúpenia proti Liptovskému Mikulášu (5:3).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.