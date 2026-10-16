ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC´05 TAM Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HC´05 TAM Banská Bystrica dnes hrajú zápas 11. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HC´05 TAM Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 11. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
16.10.2026 o 17:30
11. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 11. kola stretne HK DUKLA Michalovce a HC 05 TAM Banská Bystrica.
Michalovce prežívajú v doterajšom priebehu sezóny náročné obdobie a ťažko hľadajú stabilnú formu. Z posledných 11 zaznamenaných zápasov si pripísali na konto len 3 víťazstvá (proti Zvolenu, Nitre a výhru po predĺžení s Prešovom), zatiaľ čo zvyšok duelov prehrali. Naopak, Banská Bystrica má v porovnaní so svojím súperom o niečo lepšiu a stabilnejšiu formu, hoci jej výsledky sú tiež ako na hojdačke. Z posledných 9 stretnutí dokázali "barani" vyhrať hneď 6 zápasov, vrátane toho posledného na domácom ľade proti Liptovskému Mikulášu.
Michalovce prežívajú v doterajšom priebehu sezóny náročné obdobie a ťažko hľadajú stabilnú formu. Z posledných 11 zaznamenaných zápasov si pripísali na konto len 3 víťazstvá (proti Zvolenu, Nitre a výhru po predĺžení s Prešovom), zatiaľ čo zvyšok duelov prehrali. Naopak, Banská Bystrica má v porovnaní so svojím súperom o niečo lepšiu a stabilnejšiu formu, hoci jej výsledky sú tiež ako na hojdačke. Z posledných 9 stretnutí dokázali "barani" vyhrať hneď 6 zápasov, vrátane toho posledného na domácom ľade proti Liptovskému Mikulášu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.