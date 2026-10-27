VIDEO: McDavid, Draisaitl, Nugent-Hopkins. Mladý Čech podal rozprávkový výkon, odstavil všetky hviezdy

Český hokejový brankár Michal Postava nastúpil prvýkrát v NHL od prvej minúty a 25 zákrokmi pomohol Detroitu k výhre 4:3 po samostatných nájazdoch nad Edmontonom.
Postava si v minulom týždni odbyl premiéru v NHL, keď odchytal tretiu tretinu víťazného zápasu s Vancouverom.
Na ľade Edmontonu prvýkrát naskočil od úvodnej minúty a ťažkú skúšku proti rozbehnutému Connorovi McDavidovi zvládol.
VIDEO: Zostrih zápasu Edmonton Oilers - Detroit Red Wings
V dueli zlikvidoval 25 striel domácich a v záverečných samostatných nájazdoch za seba nepustil ani jeden z pokusov McDavida, Leona Draisaitla a Ryana Nugenta-Hopkinsa.
"Je to šialené, lebo je to jeden z najlepších hokejistov celej histórie. Pred koncom zápasu som sa pýtal Johna Gibsona na nejaké tipy a povedal mi, nech hrám tak, ako som zvyknutý, a skúsim pochytať nejaké puky. Dúfam, že sa mi to podarilo," vravel so smiechom Postava.
O výhre Red Wings rozhodol spolu s Lucasom Raymondom, ktorý v rozstrele uspel ako jediný.
"Je to neuveriteľné. Som rád, že som mohol pomôcť chlapcom k výhre, sú to pre nás ohromne dôležité body," povedal český gólman.
Už od nedeľňajšieho predzápasového tréningu vedel, že dostane priestor od úvodnej minúty.
"Kouč mi povedal, že v Edmontone budem v bránke, a odkázal mi, nech si to užijem. Od kamarátov a rodiny som pred zápasom dostal veľa správ, som rád, že som im to mohol povedať vopred, aby sa mohli na zápas pozrieť," skonštatoval Postava, ktorý vlani doviedol Kometu Brno k extraligovému titulu.
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