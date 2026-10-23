Pred dvoma rokmi chytal druhú ligu. Česko má v NHL ďalšieho brankára, nastúpil nečakane

Ešte na jar 2024 chytal Michal Postava za Přerov v druhej najvyššej českej súťaži.
O rok neskôr sa stal jednou z hlavných postáv Komety Brno pri zisku extraligového titulu a vo štvrtok večer už prvýkrát nastúpil v NHL.
Dvadsaťštyriročný český brankár debutoval za Detroit Red Wings pri víťazstve 5:2 na ľade Vancouveru Canucks. Do zápasu pritom pôvodne vôbec nemal zasiahnuť.
Detroit ho iba vo štvrtok povolal z farmárskeho Grand Rapids po zranení Daniila Tarasova.
Jednotkou proti Vancouveru bol John Gibson, ktorý však po dvoch tretinách pre zdravotné problémy nemohol pokračovať.
Postava tak za stavu 4:1 nečakane nastúpil na záverečných 20 minút.
„Hneď po druhej tretine mi povedali, že má John problém s okom. Chceli, aby som sa rozcvičil a bol pripravený, keby som išiel do bránky. A presne to sa stalo,“ opisoval.
„Je to šialené. Pre mňa to bol možno najlepší scenár, pretože som nemal čas nad ničím premýšľať.“
Pri premiére čelil ôsmim strelám, sedem z nich chytil a inkasoval jediný gól. Detroit napokon bez väčších problémov doviedol zápas k víťazstvu.
„Beriem to ako odmenu za prácu, ktorú som odviedol v tejto aj minulej sezóne. Som teraz nesmierne šťastný. Budem ďalej pracovať, aby som si vyslúžil ďalšie zápasy za Red Wings,“ povedal Postava.
Stal sa 28. českým brankárom, ktorý odchytal v NHL aspoň jeden zápas.
Jeho cesta do NHL pritom patrí medzi nezvyčajné. Pred dva a pol rokom ešte pôsobil v druholigovom Přerove, následne prestúpil do Komety Brno a hneď v prvej extraligovej sezóne jej výrazne pomohol k titulu.
VIDEO: Zostrih zápasu Detroit - Vancouver
Ako nedraftovaný brankár potom podpísal zmluvu s Detroitom. V minulej sezóne odchytal za Grand Rapids v AHL 25 zápasov s priemerom 1,71 inkasovaného gólu a úspešnosťou zákrokov 93,7 percenta.
Výborne začal aj aktuálny ročník. Prvé štyri zápasy vyhral a mal úspešnosť zákrokov 95,4 percenta.
„Michal išiel do bránky a odviedol dobrú prácu. Som zaňho rád a chcem mu pogratulovať, že sa do NHL prebojoval,“ povedal tréner Detroitu Todd McLellan.
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