Pred dvoma rokmi chytal druhú ligu. Česko má v NHL ďalšieho brankára, nastúpil nečakane

Michal Postava debutoval v NHL v drese Detroitu Red Wings.
Michal Postava debutoval v NHL v drese Detroitu Red Wings. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
Sportnet|23. okt 2026 o 16:01
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Michal Postava sa stal 28. českým brankárom, ktorý odchytal v NHL aspoň jeden zápas.

Ešte na jar 2024 chytal Michal Postava za Přerov v druhej najvyššej českej súťaži.

O rok neskôr sa stal jednou z hlavných postáv Komety Brno pri zisku extraligového titulu a vo štvrtok večer už prvýkrát nastúpil v NHL.

Dvadsaťštyriročný český brankár debutoval za Detroit Red Wings pri víťazstve 5:2 na ľade Vancouveru Canucks. Do zápasu pritom pôvodne vôbec nemal zasiahnuť.

Detroit ho iba vo štvrtok povolal z farmárskeho Grand Rapids po zranení Daniila Tarasova.

Jednotkou proti Vancouveru bol John Gibson, ktorý však po dvoch tretinách pre zdravotné problémy nemohol pokračovať.

Postava tak za stavu 4:1 nečakane nastúpil na záverečných 20 minút.

„Hneď po druhej tretine mi povedali, že má John problém s okom. Chceli, aby som sa rozcvičil a bol pripravený, keby som išiel do bránky. A presne to sa stalo,“ opisoval.

„Je to šialené. Pre mňa to bol možno najlepší scenár, pretože som nemal čas nad ničím premýšľať.“

Pri premiére čelil ôsmim strelám, sedem z nich chytil a inkasoval jediný gól. Detroit napokon bez väčších problémov doviedol zápas k víťazstvu.

„Beriem to ako odmenu za prácu, ktorú som odviedol v tejto aj minulej sezóne. Som teraz nesmierne šťastný. Budem ďalej pracovať, aby som si vyslúžil ďalšie zápasy za Red Wings,“ povedal Postava.

Stal sa 28. českým brankárom, ktorý odchytal v NHL aspoň jeden zápas.

Jeho cesta do NHL pritom patrí medzi nezvyčajné. Pred dva a pol rokom ešte pôsobil v druholigovom Přerove, následne prestúpil do Komety Brno a hneď v prvej extraligovej sezóne jej výrazne pomohol k titulu.

VIDEO: Zostrih zápasu Detroit - Vancouver

Ako nedraftovaný brankár potom podpísal zmluvu s Detroitom. V minulej sezóne odchytal za Grand Rapids v AHL 25 zápasov s priemerom 1,71 inkasovaného gólu a úspešnosťou zákrokov 93,7 percenta.

Výborne začal aj aktuálny ročník. Prvé štyri zápasy vyhral a mal úspešnosť zákrokov 95,4 percenta.

„Michal išiel do bránky a odviedol dobrú prácu. Som zaňho rád a chcem mu pogratulovať, že sa do NHL prebojoval,“ povedal tréner Detroitu Todd McLellan.

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Michal Postava debutoval v NHL v drese Detroitu Red Wings.
Michal Postava debutoval v NHL v drese Detroitu Red Wings.
Pred dvoma rokmi chytal druhú ligu. Česko má v NHL ďalšieho brankára, nastúpil nečakane
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