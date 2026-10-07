Nová posila v Spišskej Novej Vsi. Do ofenzívy prichádza Čech so slovenským pasom

Novou posilou klubu HK Spišská Nová Ves sa stal útočník Michal Gago. Český hokejista so slovenským občianstvom zasvätil takmer celú svoju doterajšiu kariéru tímu Berani Zlín, ktorému pomáhal aj v extralige.
Vyskúšal si aj angažmán v EBEL lige ako hráč Znojma. Spišská Nová Ves bude pre neho prvé zahraničné pôsobisko.
„Príchodom Michala Gaga reagujeme na zranenie Ľubomíra Kupča, ktoré bude, bohužiaľ, vážnejšieho charakteru. Michal je univerzálny útočník, ale posledné sezóny hrával na poste centra. Ponúka nám to ďalšie možnosti, čo sa týka skladby útokov.
Momentálne máme štyroch centrov, preto sme potrebovali dať na túto pozíciu väčšiu hĺbku v prípade možných výpadkov,“ uviedol v tlačovej správe Spišiakov generálny manažér klubu Richard Rapáč.
Dvadsaťosemročný útočník si v minulej sezóne pripísal v druhej najvyššej českej súťaži 12 bodov (6+6) v 28 zápasoch základnej časti, v deviatich dueloch play off pridal jeden gól.
„Mišo je už skúsený hráč, ktorý strávil ostatné štyri roky v tíme jedného z favoritov českej Maxa Ligy. Mal výbornú bilanciu 56 percent vyhratých vhadzovaní a je to viac defenzívny center, ktorý si dôkladne plní svoje povinnosti.
Je zodpovedný, môžeme sa na neho spoľahnúť v špeciálnych formáciách a jeho prednosťou je hra v oslabeniach. Nakoľko má slovenské občianstvo, nespadá do legionárskeho limitu.
V našom tíme mu prajeme veľa šťastia,“ dodal Rapáč. Spišská Nová Ves vedie po 8. kole tabuľku Tipsport ligy o skóre pred Slovanom Bratislava a Liptovským Mikulášom.
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