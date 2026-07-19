Spišiaci s novou posilou rozviazali zmluvu. Jeho komunikácia nebola profesionálna, tvrdí klub

Kanadský hokejový útočník Michael Farren napokon nerozšíri káder HK Spišská Nová Ves.
Na východ však prichádza jeho krajan Brennan Saulnier a v riešení je ešte jedna zahraničná posila. Klub o zmenách informoval na oficiálnom webe.
Dvadsaťšesťročný Farren sa začiatkom júna upísal dvojnásobnému medailistovi Tipsport ligy, ku ktorému smeroval po krátkom pôsobení v Liptovskom Mikuláši. V tíme Liptákov mal bod na zápas.
„Pár týždňov po podpise zmluvy sa situácia ohľadom Michaela začala komplikovať vzhľadom k určitým problémom, ktoré riešil so svojím posledným zamestnávateľom.
Jeho následná komunikácia nebola profesionálna a zodpovedajúca štandardom, ktoré vyžadujeme, a preto sme sa rozhodli pre rozviazanie zmluvy. Momentálne pracujeme na príchode posledného zahraničného hráča, ale nechceme nič uponáhľať," objasnil generálny manažér klubu Richard Rapáč.
Novým prírastkom v kádri je skúsený kanadský útočník Brennan Saulnier. Tridsaťdvaročný rodák z Halifaxu s výnimkou ročníka 2018/19, keď hrával vo Švédsku, pôsobil v kanadských či amerických súťažiach. Do hry sa vracia po ročnej prestávke.
„Sme veľmi radi, že sme sa dohodli na zmluve s Brennanom, v ktorej je zakomponovaná skúšobná lehota. Chceme si byť stopercentne istí, že po vynechanom minulom ročníku, keď mal vážnejší problém a podstúpil operáciu ruky, je fit i fyzicky pripravený.
Môžem prezradiť, že už pred dvoma rokmi sme mali o jeho služby eminentný záujem, no napriek ponukám z európskych líg sa rozhodol zotrvať v zámorí.
Úprimne musím priznať, že jeho príchod k nám uľahčilo aj zranenie, pretože sa o neho v minulých rokoch zaujímalo množstvo klubov z najlepších európskych súťaží,“ uviedol GM klubu.
Podľa Rapáča bude Saulnier pre klub prínosom: „Je to energický hokejista, ktorý hrá typický severoamerický hokej plný tvrdosti a osobných súbojov. V neposlednom rade dokáže zhodiť rukavice a postaviť sa za spoluhráčov.
Je to typ hráča, ktorý podáva stopercentný výkon v každom striedaní a má predpoklady byť rozdielovým útočníkom v budúcej sezóne.
Myslím si, že nám veľmi pomôže a svojím štýlom hokeja bude baviť našich priaznivcov. Brennanovi prajem v našom drese čo najviac víťazstiev. Verím, že bude zdravý a naplno predvedie svoje schopnosti.“