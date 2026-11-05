VIDEO: Mešár žiaril gólovo a bol hviezdou. Darilo sa aj Hlavajovi, ktorý opäť dosiahol triumf

Slovenský hokejista Filip Mešár zaznamenal v drese Lavalu Rocket dva góly v nižšej zámorskej AHL.
Dvadsaťdvaročný útočník bol druhou hviezdou zápasu, no jeho tím prehral s Lehightom Valley Phantoms 4:5 po predĺžení.
Mešár ukončil trojzápasové čakanie na kanadský bod. Najprv sa presadil v druhej tretine, keď v 30. minúte po prihrávke Laurenta Dauphina poslal Laval do vedenia 2:1. Jeho druhý presný zásah prišiel v tretej časti.
VIDEO: Prvý gól Mešára v zápase
V 50. minúte po spolupráci so Xavierom Simoneau vyrovnal na 4:4 a poslal stretnutie do predĺženia. V ňom však napokon rozhodol hosťujúci Zayde Wisdom.
Mešár odohral jeden zo svojich najlepších zápasov v doterajšom priebehu sezóny. Okrem dvoch gólov si pripísal dva plusové body a dve strely na bránku. Zaslúžene ho vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia.
VIDEO: Druhý gól Mešára v zápase
Po 12 odohraných dueloch má na konte päť gólov a tri asistencie, teda spolu osem bodov.
Výborný večer má za sebou aj Samuel Hlavaj. Slovenský brankár pomohol Torontu Marlies k presvedčivému víťazstvu 5:1 na ľade Hamiltonu.
Hlavaj zneškodnil 23 z celkovo 24 striel súpera a stretnutie zakončil s úspešnosťou zákrokov 95,8 percenta. Inkasoval iba raz, keď ho v tretej tretine prekonal Quinn Finley v presilovej hre.
Nadviazal na svoje predchádzajúce kvalitné výkony. Víťazstvo proti Hamiltonu bolo už jeho piatym v rade v aktuálnom ročníku AHL. Aj Hlavaj si vyslúžil honor druhej hviezdy zápasu.
Po šiestich vystúpeniach v sezóne má bilanciu päť víťazstiev a jedna prehra, priemer 2,34 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zákrokov 90,7 percenta.
Alex Čiernik nastúpil v drese Lehigh Valley proti Mešárovmu Lavalu. Pri víťazstve svojho tímu 5:4 po predĺžení síce nebodoval, no stretnutie zakončil s dvoma mínusovými bodmi.
Maroš Jedlička nastúpil za Colorado Eagles, ktoré prehrali na ľade Coachella Valley Firebirds 1:2.
Slovenský útočník si do štatistík pripísal jednu strelu na bránku, no bodovo sa nepresadil.
Tabuľky AHL
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