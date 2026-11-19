Slovenský hokejista Filip Mešár sa v nižšej zámorskej AHL pripomenul gólom a asistenciou.
Jeho Laval Rocket uspel na ľade Belleville Senators vysoko 8:4.
Útočník ukončil päťzápasové čakanie na kanadský bod. V stretnutí sa podieľal na dvoch góloch svojho tímu a pripísal si aj jeden plusový bod.
Mešár najskôr asistoval pri presnom zásahu Lucasa McKowna, ktorý v 31. minúte zvýšil na 5:2.
Slovenský útočník sa následne presadil aj strelecky. V 59. minúte počas presilovej hry uzavrel skóre stretnutia na konečných 8:4.
VIDEO: Gól Filipa Mešára
Laval si vypracoval rozhodujúci náskok už v prvej tretine, ktorú vyhral 4:1. V ďalšom priebehu stretnutia si vedenie ustrážil a napokon dosiahol presvedčivé víťazstvo.
Mešár má po 18 zápasoch aktuálneho ročníka na konte desať kanadských bodov za šesť gólov a štyri asistencie.
Bodovo sa darilo aj ďalším Slovákom v drese Henderson Silver Knights. Jakub Demek a obranca Jozef Viliam Kmec prispeli asistenciami k domácemu víťazstvu 5:2 nad San Jose Barracuda.
Demek sa podieľal na piatom góle Hendersonu, keď v 46. minúte prihral na presný zásah Michaela Tuomista.
Stretnutie však nedokončil bez trestu. Rozhodcovia ho vylúčili za nedovolené bránenie a neskôr aj za hrubosť. Do štatistík si pripísal dve strely na bránku a štyri trestné minúty.
Kmec asistoval pri treťom góle svojho tímu, ktorý v 28. minúte strelil Kai Uchacz. Slovenský obranca zaznamenal jednu strelu na bránku.
Martin Chromiak sa tešil z víťazstva Ontaria Reign 4:1 nad Abbotsfordom Canucks. Do kanadského bodovania sa nezapísal, no duel ukončil s jedným plusovým bodom a dvoma strelami.
Oliver Okuliar naopak bodoval aj napriek prehre Wilkes-Barre/Scranton Penguins. Pri domácom neúspechu 1:2 proti Milwaukee Admirals asistoval na jediný gól svojho mužstva, ktorý v 53. minúte strelil Rafaël Harvey-Pinard.
VIDEO: Asistencia Okuliara
Okuliar vyslal na bránku súpera až päť striel.
Pre slovenského útočníka išlo o šiestu asistenciu v sezóne. Na konte má celkovo osem bodov (2+6).
Do hry zasiahol aj obranca Tomáš Královič. Jeho Syracuse Crunch prehralo s Rochester Americans 1:2.
Slovenský zadák sa tentoraz do kanadského bodovania nezapísal.
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