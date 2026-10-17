VIDEO: Mešár bodovo pomohol tímu k famóznemu obratu. Skóroval aj jeho krajan z Colorada

Filip Mešár
Filip Mešár (Autor: Facebook / Rocket de Laval﻿)
Sportnet|17. okt 2026 o 07:28
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Radoval sa aj Mešár v drese Lavalu, ktorý mal asistenciu.

Slovenský hokejista Filip Mešár zaznamenal v drese Lavalu Rocket gól a asistenciu v nižšej zámorskej AHL.

Dvadsaťdvaročný útočník pomohol svojmu tímu k obratu, keď Laval ešte v polovici zápasu prehrával na ľade Belleville Senators 0:4, no nakoniec vyhral 5:4 po predĺžení.

Domácim nepomohol ani hetrik fínskeho útočníka Kaspera Halttunena. Mešár si najprv v 46. minúte pripísal asistenciu pri góle Huntera McKowna a o necelé dve minúty neskôr druhým presným zásahom v sezóne vyrovnal na 4:4.

VIDEO: Gól Mešára od 2:55 min

V predĺžení dokonal obrat Luke Mittelstadt, ktorý využil presilovú hru a Laval tak zaznamenal štvrté víťazstvo za sebou. Mešár má po piatich zápasoch na konte dva góly a rovnaký počet asistencií.

Radoval sa aj Maroš Jedlička v drese Colorada Eagles, ktoré vyhralo výsledkom 4:1 na ľade Milwaukee Admirals.

VIDEO: Gól Jedličku

Slovenský útočník sa presadil v 28. minúte a upravil na 4:0 pre hostí. Jedlička prinútil obrancu domácich k chybe a prekonal brankára súpera.

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    Filip Mešár
    Filip Mešár
    VIDEO: Mešár bodovo pomohol tímu k famóznemu obratu. Skóroval aj jeho krajan z Colorada
    dnes 07:28
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