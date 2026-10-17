VIDEO: Mešár bodovo pomohol tímu k famóznemu obratu. Skóroval aj jeho krajan z Colorada

Slovenský hokejista Filip Mešár zaznamenal v drese Lavalu Rocket gól a asistenciu v nižšej zámorskej AHL.
Dvadsaťdvaročný útočník pomohol svojmu tímu k obratu, keď Laval ešte v polovici zápasu prehrával na ľade Belleville Senators 0:4, no nakoniec vyhral 5:4 po predĺžení.
Domácim nepomohol ani hetrik fínskeho útočníka Kaspera Halttunena. Mešár si najprv v 46. minúte pripísal asistenciu pri góle Huntera McKowna a o necelé dve minúty neskôr druhým presným zásahom v sezóne vyrovnal na 4:4.
VIDEO: Gól Mešára od 2:55 min
V predĺžení dokonal obrat Luke Mittelstadt, ktorý využil presilovú hru a Laval tak zaznamenal štvrté víťazstvo za sebou. Mešár má po piatich zápasoch na konte dva góly a rovnaký počet asistencií.
Radoval sa aj Maroš Jedlička v drese Colorada Eagles, ktoré vyhralo výsledkom 4:1 na ľade Milwaukee Admirals.
VIDEO: Gól Jedličku
Slovenský útočník sa presadil v 28. minúte a upravil na 4:0 pre hostí. Jedlička prinútil obrancu domácich k chybe a prekonal brankára súpera.
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