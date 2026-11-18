Slovenský hokejový obranca Maxim Štrbák bude pokračovať v nižšej zámorskej súťaži ECHL.
Organizácia Buffalo Sabres ho z farmárskeho Rochesteru Americans v AHL preradila do tímu Orlando Solar Bears.
Dvadsaťjedenročný Slovák absolvuje svoju prvú plnohodnotnú profesionálnu sezónu, no v Rochestri zatiaľ nedostával veľa príležitostí.
V aktuálnom ročníku AHL odohral iba tri zápasy, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu. Naposledy nastúpil 30. októbra proti Lehigh Valley Phantoms.
Štrbák má v AHL celkovo päť štartov a dve asistencie. Prvé dva zápasy medzi profesionálmi absolvoval už v závere minulej sezóny po odchode z univerzitnej NCAA.
Predtým strávil tri ročníky na Michigan State University, kde v 102 stretnutiach nazbieral 46 bodov. Buffalo si ho vybralo v druhom kole draftu NHL 2023 zo 45. miesta.
V máji absolvoval premiérové seniorské MS v hokeji. V siedmych zápasoch zaznamenal jednu asistenciu.
Preradenie do ECHL by mu mohlo priniesť pravidelnejšie zápasové vyťaženie a priestor na ďalší rozvoj v seniorskom hokeji.