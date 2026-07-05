Po výmene rovno k novej zmluve. Nashville si zaviazal centra na šesť sezón

Klub zámorskej hokejovej NHL Nashville Predators podpísal s útočníkom Mavrikom Bourquom nový šesťročný kontrakt v hodnote 33 miliónov dolárov s priemerným ročným platom 5,5 milióna USD.
Dvadsaťštyriročného centra získal Nashville začiatkom júla z Dallasu Stars spolu s obrancom Iľjom Ľubuškinom výmenou za dva draftové výbery.
V uplynulej sezóne odohral Bourque všetkých 82 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 41 bodov za 20 gólov a 21 asistencií. V šiestich dueloch play off pridal jeden gól.
Dallas si Bourqua vybral v prvom kole draftu NHL 2020 z celkového 30. miesta. V profilige má na konte 156 zápasov a 66 bodov (31+35).
V sezóne 2023/2024 zažiaril v AHL v drese Texas Stars, keď v 71 stretnutiach nazbieral 77 bodov (26+51) a získal Les Cunningham Award pre najužitočnejšieho hráča súťaže i John B. Sollenberger Trophy pre víťaza produktivity, pripomenul portál TSN.