Vedel som, že na chvíľu omdliem. Hokejista Válek popísal dramatické momenty po zásahu korčuľou

Slovenský hokejista Matúš Válek má za sebou najdramatickejšie chvíle v živote.
V prípravnom zápase medzi slovenskou a českou dvadsiatkou uplynulú sobotu vo švédskom Nyköpingu utrpel vážne zranenie.
V 15. minúte ho po vhadzovaní nešťastne zasiahla do krku súperova korčuľa. Hokejista sa okamžite chytil za krk a rýchlo korčuľoval na striedačku, kde sa ujal lekár a ďalší členovia realizačného tímu.
„Našťastie som nevidel, ako som krvácal, koľko krvi som za sebou nechal, čiže ja som bol relatívne pokojný. Komunikoval som so všetkými a celý čas som mal pocit, že to dopadne dobre.
Cítil som, že sa mi točí hlava, potrebujem si ľahnúť a vedel som, že asi stratím vedomie, tak som to aj povedal a oni sa na to pripravili.
Neviem, koľko som bol v bezvedomí, možno dve sekundy, možno päť. Keď som sa zobudil z toho, nazvime to mikrospánku, vedel, že to bude v poriadku, lebo keby to bolo horšie, asi by som sa tak rýchlo nezobudil,“ opisoval Válek napínavé momenty v podcaste Čo je prečo tak v slovenskom hokeji.
Zápas medzi slovenskými a českými juniormi po tomto nešťastnom incidente predčasne ukončili.
VIDEO: Nešťastné zranenie Matúša Váleka
„Lekári na striedačke urobili výbornú prácu, z medicínskeho hľadiska, ale aj toho ľudského, že všetci sa ma tam snažili upokojiť. Reakcia nášho tímového doktora bola naozaj výborná.
Od začiatku vedel, čo má robiť a vyzeral veľmi pokojný, hoci keď som sa potom s ním rozprával, vravel, že aj on bol nervózny, ale zachoval pokoj. Ten preniesli aj na mňa, takže sme všetci zachovali chladnú hlavu a dobre to dopadlo.
Vysekali ma z toho najhoršieho a potom v nemocnici to už bolo v rukách odborníkov, ktorí takisto urobili výbornú prácu,“ dodal Válek.
Bratislavský rodák je odchovancom Slovana. Svoj talent už druhú sezónu rozvíja v Pardubiciach, v ktorých drese vlani v októbri debutoval v extralige v 16 rokoch.
„Keď som sa prebral z narkózy, skoro mi vybuchol telefón. Mal som strašne veľa správ od všetkých kamarátov, známych aj ľudí, ktorých som nikdy nepoznal.
Všetkých zaujímalo, či som v poriadku, ako to so mnou vyzerá. Potom som si našiel ešte odkaz aj od seniorskej reprezentácie, že mi venovali zápas, to ma veľmi potešilo a ďakujem za to. Uvedomil som, koľko ľudí za mnou stojí a pre koľko ľudí teda niečo znamenám a že sa o mňa báli,“ povedal mladý hokejista.
Po operácii mu pribudlo na krku niekoľko stehov a mohol sa vrátiť zo Švédska aj s tímom domov. Prognózy návratu sú dobré, rana sa dobre hojí a Válek by sa čoskoro mohol znovu zapojiť do tréningov a zápasov.
„Zatiaľ som si nepripustil nič také, že by som sa nejako bál, ale asi až prvý tréning, prvé zápasy na ľade ukážu, že či to zanechalo nejakú stopu.
Ale nemyslím si. Proste to sú zranenia, ktoré k hokeju patria. Beriem to tak, že hádam som si to svoje nešťastie už vyčerpal a že ma už budú zranenia takéhoto typu obchádzať do konca kariéry.“