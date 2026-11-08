Fantastické správy. Slovenského hokejistu Matúša Váleka prepustili z nemocnice

Slovenský hokejista Matúš Válek
Slovenský hokejista Matúš Válek (Autor: Facebook / Hockey Slovakia)
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Sportnet|8. nov 2026 o 10:29
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Válek pozdravil všetkých fanúšikov a poďakoval sa im za podporu v uplynulých hodinách.

Slovenský zväz ľadového hokeja priniesol nové správy o zdravotnom stave slovenského hokejistu Matúša Váleka.

„Veľmi nás teší, že Matúš Válek bude po hrozivom zranení v poriadku. Po včerajšom operačnom zákroku dostal dnes od lekárov zelenú na presun do domácej liečby.

S Matúšom Válekom aj s realizačným tímom našej reprezentácie do 20 rokov sme v pravidelnom kontakte. Prostredníctvom tohto príspevku chce Matúš Válek pozdraviť všetkých fanúšikov a poďakovať sa im za podporu v uplynulých hodinách.

Zároveň by sme chceli požiadať verejnosť a médiá v mene Matúša Váleka a jeho rodiny o rešpektovanie súkromia. Ďakujeme,“ napísal zväz.

VIDEO: Nešťastné zranenie Matúša Valeka

Podľa portálu hokej.cz prišlo k nešťastnému momentu po vhadzovaní. V 15. minúte sa naň postavili Válek a český útočník Viktor Šámal.

Slovenský reprezentant síce buly v obrannom pásme vyhral, ale následne cez neho Šámal prepadol tak, že kľačiaceho Váleka nechcene trafil pätou korčule do krku.

Válek okamžite zamieril na striedačku, kde lekári začali boj o jeho život.

Rozhodcovia poslali ostatných hráčov oboch tímov do šatní, zápas prerušili a neskôr ukončili. Česi v tom čase viedli 1:0.

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Bratislavský rodák Válek je odchovancom tamojšieho Slovana. Svoj talent už druhú sezónu rozvíja v Pardubiciach, v ktorých drese vlani v októbri debutoval v extralige v 16 rokoch.

Vo veku 16 rokov, osem mesiacov a dvanásť dní druhým najmladším slovenským hráčom v histórii súťaže po Marekovi Zagrapanovi.

Ďalšie štarty pridal v tomto ročníku, v ktorom nastúpil do siedmich zápasov, v ktorých nebodoval. Hrá aj za pardubickú juniorku.

V máji 2026 získal so slovenskou osemnástkou striebro na domácich majstrovstvách sveta.

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    Slovenský hokejista Matúš Válek
    Slovenský hokejista Matúš Válek
    Fantastické správy. Slovenského hokejistu Matúša Váleka prepustili z nemocnice
    dnes 10:29
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