Fantastické správy. Slovenského hokejistu Matúša Váleka prepustili z nemocnice

Slovenský zväz ľadového hokeja priniesol nové správy o zdravotnom stave slovenského hokejistu Matúša Váleka.
„Veľmi nás teší, že Matúš Válek bude po hrozivom zranení v poriadku. Po včerajšom operačnom zákroku dostal dnes od lekárov zelenú na presun do domácej liečby.
S Matúšom Válekom aj s realizačným tímom našej reprezentácie do 20 rokov sme v pravidelnom kontakte. Prostredníctvom tohto príspevku chce Matúš Válek pozdraviť všetkých fanúšikov a poďakovať sa im za podporu v uplynulých hodinách.
Zároveň by sme chceli požiadať verejnosť a médiá v mene Matúša Váleka a jeho rodiny o rešpektovanie súkromia. Ďakujeme,“ napísal zväz.
VIDEO: Nešťastné zranenie Matúša Valeka
Podľa portálu hokej.cz prišlo k nešťastnému momentu po vhadzovaní. V 15. minúte sa naň postavili Válek a český útočník Viktor Šámal.
Slovenský reprezentant síce buly v obrannom pásme vyhral, ale následne cez neho Šámal prepadol tak, že kľačiaceho Váleka nechcene trafil pätou korčule do krku.
Válek okamžite zamieril na striedačku, kde lekári začali boj o jeho život.
Rozhodcovia poslali ostatných hráčov oboch tímov do šatní, zápas prerušili a neskôr ukončili. Česi v tom čase viedli 1:0.
Bratislavský rodák Válek je odchovancom tamojšieho Slovana. Svoj talent už druhú sezónu rozvíja v Pardubiciach, v ktorých drese vlani v októbri debutoval v extralige v 16 rokoch.
Vo veku 16 rokov, osem mesiacov a dvanásť dní druhým najmladším slovenským hráčom v histórii súťaže po Marekovi Zagrapanovi.
Ďalšie štarty pridal v tomto ročníku, v ktorom nastúpil do siedmich zápasov, v ktorých nebodoval. Hrá aj za pardubickú juniorku.
V máji 2026 získal so slovenskou osemnástkou striebro na domácich majstrovstvách sveta.