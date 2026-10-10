VIDEO: Napriahol z modrej čiary a komentátor žasol. Slovenský junior si pripísal prvé body

Matúš Lisý.
Matúš Lisý. (Autor: X/Red Deer Rebels)
TASR|10. okt 2026 o 08:24
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Tromi asistenciami sa zaskvel Adam Nemec.

Slovenský hokejový obranca Matúš Lisý strelil gól a pridal dve asistencie v zápase kanadskej juniorskej súťaže WHL, v ktorom jeho Red Deer Rebels zdolali Calgary Hitmen 8:5. Pre devätnásťročného beka to boli prvé body vo ôsmom stretnutí sezóny.

Adam Nemec zaznamenal tri asistencie pri výhre Sudbury Wolves nad Peterborough Petes 7:3 a potvrdil tak skvelú formu v úvode nového ročníka OHL. V troch dueloch má bilanciu gól a až osem asistencií.

Darilo sa aj jeho krajanovi a spoluhráčovi Jánovi Chovanovi, ktorý mal v zápase bilanciu 1+1 a celkovo 3+6 v piatich stretnutiach.

VIDEO: Matúš Lisý a jeho gól

Adam Goljer strelil gól, Alex Mišiak a Tomáš Pobežal zaznamenali asistencie a ich Kingston Frontenacs zvíťazili na ľade Brampton Steelheads 4:2.

WHL

    Matúš Lisý.
    Matúš Lisý.
    VIDEO: Napriahol z modrej čiary a komentátor žasol. Slovenský junior si pripísal prvé body
    dnes 08:24
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