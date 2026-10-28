Mladík dokázal niečo, čo NHL ešte nezažila. Počas celého predĺženia nezišiel z ľadu

Obranca New Yorku Islanders Matthew Schaefer sa stal prvým hráčom v histórii NHL, ktorý odohral celých päť minút predĺženia.
Podarilo sa mu to v zápase proti Nashvillu, ktorý New York vyhral 4:3 po samostatných nájazdoch.
19-ročný mladík ostal na ľade celý čas počas hry 3 na 3. V tretej minúte predĺženia hrali Isles presilovku a tréneri sa rozhodli nechať ho na ľade aj počas nej.
Až do záverečnej sirény z ľadu neodišiel a celkovo v zápase odohral 32:16 min. Teda takmer o trinásť minút viac ako druhý najvyťažovanejší bek mužstva.
Schaefer svojím počinom v predĺžení zároveň zaznamenal najdlhšie striedanie v klubovej histórii.
Napriek tomu sa aj v poslednej minúte predĺženia dokázal dobre vrátiť a zabrániť Forsbergovi, ktorý prišiel z trestnej lavice.
„Dnes večer sa pohyboval po celom ľade,“ chválil ho tréner Pete DeBoer.
„To však o ňom platí v každom zápase. V každom striedaní chce niečo zmeniť, a práve v tom je výnimočný. Jeho nadšenie ovplyvniť hru zakaždým, keď vykorčuľuje na ľad, je mimoriadne.“
Minuloročný nováčik roka a draftová jednotka 2025 má na konte zatiaľ jedenásť bodov po dvanástich dueloch.
Priemerne trávi na ľade 26 minút a 43 sekúnd a je štvrtým najvyťažovanejším hráčom celej NHL.
Aj keď je stále len tínedžer, v NHL už zaknihoval 70 bodov. Iba piati obrancovia profiligy (Phil Housley, Rasmus Dahlin, Ray Bourque, Rick Hampton a Bobby Orr) ich v tomto veku nazbierali viac.
Schaefer bude tínedžerom až do 5. septembra 2027 a má tak celú sezónu na to, aby v tejto tabuľke prekonával ďalších hviezdnych obrancov histórie NHL.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: