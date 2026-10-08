Nitra reaguje na krízu. Získala posilu so skúsenosťami z AHL, zahral si aj so Studeničom

Úradujúci slovenský hokejový majster HK Nitra získal novú posilu do bránkoviska. Pod Zobor prichádza 29-ročný americký brankár Matt Jurusik, ktorý má za sebou pôsobenie v zámorských súťažiach aj tri sezóny v KHL.
Jurusik naposledy chytal za tím Toledo Walleye v ECHL. V uplynulej sezóne nastúpil do 16 zápasov a dosiahol úspešnosť zákrokov 91,8 percenta.
Priemerne inkasoval 2,27 gólu na zápas, čo bola najlepšia bilancia spomedzi štvorice brankárov Toleda.
V play-off pridal ďalšie dva štarty. Toledo sa dostalo do finále divízie, v ktorom však podľahlo súperovi 2:4 na zápasy.
Skúsenosti z KHL
Pre Nitru je zaujímavá najmä Jurusikova skúsenosť z KHL. Američan strávil v nadnárodnej súťaži tri sezóny.
Najprv pôsobil dva ročníky v tíme Kunlun Red Star, následne v sezóne 2024/2025 zamieril do Chabarovska. Najlepší individuálny ročník v KHL zažil hneď vo svojom prvom pôsobení v Kunlune.
V sezóne 2022/2023 odchytal 24 zápasov, v ktorých mal úspešnosť zákrokov až 93,3 percenta a priemer 2,58 inkasovaného gólu na zápas. Štyrikrát pritom udržal čisté konto.
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O rok neskôr nastúpil v KHL do 36 stretnutí a jeho úspešnosť zákrokov bola 91,8 percenta.
Zahral si aj v AHL
Jurusik má skúsenosti aj z druhej najvyššej zámorskej súťaže AHL. V sezóne 2021/2022 nastúpil celkovo do 22 zápasov.
Väčšinu ročníka strávil v tíme Texas Stars, farme Dallasu Stars. V organizácii sa stretol aj so slovenským útočníkom Mariánom Studeničom.
Zároveň mohol naberať skúsenosti od vtedajšieho skúseného brankára Bena Bishopa.
Dva zápasy odchytal aj za Wilkes-Barre/Scranton Penguins.
Nitra potrebovala skúsenosť
Príchod Jurusika prichádza v čase, keď má Nitra v kádri viacero mladých brankárov. Na súpiske sú aktuálne Šichabutdin Gadžiev, Matej Marinov a Michal Dubek.
Americký brankár tak môže priniesť nielen konkurenciu, ale predovšetkým skúsenosti z náročných súťaží.
Nitra pritom v tejto sezóne bojuje na dvoch frontoch – okrem domácej Tipsport ligy účinkuje aj v Lige majstrov.
„Corgoni“ majú za sebou náročný program a po utorkovej vysokej prehre 1:6 vo Fribourgu ich čaká záverečný zápas základnej časti Ligy majstrov proti švédskemu Rögle.
Jurusik bude v Nitre nosiť dres s číslom 30.
Pre amerického brankára pôjde o ďalšiu európsku kapitolu. Pre Nitru zase o snahu zvýšiť konkurenciu a stabilitu na poste, ktorý môže byť v boji o najvyššie priečky kľúčový.
Nitra o tom informovala na svojej stránke.