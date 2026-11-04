V Nitre chcem vyhrať titul, vraví brankár Jurusik. Na Slovensku zažíva jedno z najlepších období

Môže jeden hráč okamžite zmeniť hru celého tímu? Zdá sa, že áno. Aspoň MATTHEW JURUSIK to dokázal.
Po príchode do trápiacej sa Nitry si v prvom zápase proti Spišskej Novej Vsi 11. októbra pripísal okamžite čisté konto a postupne sa stal najlepším hráčom tímu. 29-ročný americký brankár svoju novú kariérnu kapitolu otvoril šiestimi výhrami v rade.
Po ôsmich zápasoch v klube má na konte sedem víťazstiev, dve čisté kontá a úspešnosť zákrokov nad 95 percent.
Nitra má najlepšiu formu z celej extraligy a po katastrofálnom začiatku sa začína posúvať naspäť na vyššie priečky.
Jurusik v rozhovore pre Sportnet opísal svoj jedinečný brankársky štýl, cestu do Nitry aj vysoké ambície, ktoré pod Zoborom má.
V Nitre ste okamžite zanechali výraznú stopu, získali ste miesto jednotky a máte skvelé čísla. Čomu pripisujete svoj úspešný vstup do tímu?
Myslím si, že chytám dobre, ale aj spoluhráči predo mnou hrajú veľmi dobre. Máme dobre organizovanú obranu a vďaka tomu môžem predvádzať zákroky, ktoré sa odo mňa očakávajú.
Nitra je úradujúcim slovenským majstrom, no do tejto sezóny vstúpila horšími výkonmi. Aký dojem ste mali z tímu, keď ste prišli?
Pred príchodom som o mužstve veľa nevedel, ale po rozhovoroch s niektorými spoluhráčmi som zistil, že ide v podstate o rovnaký káder, ktorý vlani získal titul. Preto som veril, že máme na to, aby sme aj v tejto sezóne dosiahli dobré výsledky.
Niekedy býva začiatok sezóny po zisku majstrovského titulu trochu náročnejší. V športe sa to stáva pomerne často, takže som očakával, že sa postupne dostaneme na víťaznú vlnu.
V rozhovore sa dozviete:
- ako by opísal svoj herný štýl
- prečo sa presunul na Slovensko, aj keď mal zmluvu v USA
- prečo je pre neho Európa zaujímavejšia
- či sa považuje za mentora mladých brankárov v Nitre
- prečo odohral v AHL iba jednu sezónu
- ako hodnotí kvalitu extraligy
- aké sú jeho ciele
- či Slovensko berie ako odrazový mostík
Prišli ste do tímu, odchytali osem zápasov za sebou a okrem jedného ste vo všetkých zvíťazili. Stali ste sa rozdielovým hráčom, ktorého klub hľadal. Cítili ste aj dodatočnú zodpovednosť za to, aby ste priniesli do bránky stabilitu a tímu väčšiu istotu?
Nie, jednoducho som chcel prísť, užívať si hokej, súťažiť a snažiť sa vyhrávať zápasy.
V piatich zo šiestich stretnutí ste inkasovali maximálne jeden gól. Je to najlepšie obdobie vašej kariéry?
Pravdepodobne patrí medzi najlepšie, aké som zažil. Zároveň však musím povedať, že mužstvo predo mnou hrá veľmi dobre. Navzájom sa ťaháme dopredu a dodávame si energiu.
Máte pomerne svojský brankársky štýl. Ako by ste ho charakterizovali?
Veľký dôraz kladiem na sledovanie puku a snažím sa ho mať neustále pod kontrolou očami.
Sledujem jeho pohyb po celom útočnom pásme, aby som bol vždy správne postavený a pripravený zasiahnuť. Platí to aj v situáciách, keď mi vo výhľade bránia hráči alebo keď musím reagovať na dorážku.
Ako sa vám zatiaľ páči v klube?
Zatiaľ je všetko skvelé. Mužstvo, mesto aj fanúšikovia sú výborní. Užívam si to a dúfam, že budeme pokračovať v úspešných výkonoch.
S klubom Toledo v ECHL ste podpísali novú zmluvu, no napokon ste skončili v Nitre. Ako sa celý váš presun zrodil?
Jedného dňa mi jednoducho napísal agent, že má pre mňa ponuku. Pôvodne som ani neočakával, že strávim celú sezónu v Tolede, ale zároveň som nečakal, že príde ponuka tak skoro. Som rád, že som sa mohol presunúť do Nitry v čase, keď nás ešte čaká veľa zápasov.
Pre zámorské weby ste uviedli, že ste čakali na ponuku z Európy. Prečo ste mali záujem hrať práve v Európe?
V Severnej Amerike som mal v podstate jedinú možnosť, a to hrať v ECHL. Na úroveň AHL som už považovaný za príliš starého na to, aby som bol perspektívnym hráčom, a keďže som sa nikdy nedostal do NHL, Európa bola v podstate jediným miestom, kde som mohol pokračovať v kariére.
Koľko ste toho vedeli o slovenskom hokeji predtým, ako ste dostali ponuku z Nitry?
Môj švagor hral minulú sezónu v Poprade a o lige, krajine aj Nitre mi hovoril samé dobré veci.
Aké sú vaše prvé dojmy z Nitry ako klubu, z trénerského štábu a spoluhráčov?
Všetci sú veľmi profesionálni a priateľskí. Myslím si, že tu máme naozaj dobrú partiu.
Nitra má v kádri aj mladých brankárov. Vnímate sa ako ich mentor?
Áno, obaja ďalší brankári v kádri sú veľmi dobrí chlapci a zároveň kvalitní brankári. Dúfam, že sa budeme navzájom motivovať a pomáhať si v tom, aby sme sa počas sezóny neustále zlepšovali.
Okrem troch sezón v KHL je toto vaša prvá skúsenosť s pôsobením v strednej Európe. Ako ste si zvykali na život v tejto časti sveta? Zažili ste nejaký kultúrny šok?
Ani nie. Je tu veľmi zaujímavá kultúra. Ľudia, ktorých stretnete na verejnosti, sú veľmi milí a väčšinou hovoria po anglicky, čo mi výrazne uľahčuje život. Takže si to tu naozaj užívam.
Mali ste už možnosť spoznať Nitru?
Veľa som sa tu prechádzal. Je to pekné mesto.
Počas kariéry ste dosahovali veľmi dobré štatistiky. Prečo si myslíte, že ste nedostali viac príležitostí pravidelne chytať v AHL, kde ste strávili iba jednu kompletnú sezónu?
V AHL som mal a chytal som dobre, no moje výkony boli zároveň nekonzistentné. Preto som už ďalšiu skutočnú šancu nedostal.
Navyše som nebol draftovaný, čo mi tiež nepomohlo. Taký je však život. Jednoducho si užívam hokej, preto sa snažím sústrediť na to, kde práve som, užívať si každý deň, súťažiť a neustále sa zlepšovať.
Tri sezóny ste strávili v KHL, najskôr v Kunlun Red Star a následne v Amure Chabarovsk. Ako by ste opísali túto kapitolu svojej kariéry?
Hrať hokej na takej vysokej úrovni bola veľká zábava. Je to veľmi kvalitná a súťaživá liga, v ktorej je na hráčov veľký tlak, najmä ak ste legionár.
Bola to pre mňa dobrá skúška hokejových schopností, ale aj mentálnej odolnosti. Myslím si, že som tam výrazne vyrástol ako človek aj ako hráč.
Ako by ste zatiaľ zhodnotili úroveň slovenskej extraligy?
Je to veľmi dobrá liga. Každý tím má vo svojom kádri hráčov, ktorí dokážu predviesť naozaj kvalitné hokejové akcie. Preto musíte byť pripravený na každý zápas.
Aké sú vaše ciele na túto sezónu, individuálne aj tímové?
Chcem s týmto mužstvom vyhrať majstrovský titul. Čo sa týka individuálnych cieľov, mojím jediným zámerom je vyhrávať zápasy. Takže jednoducho víťaziť a napokon získať titul.
Chceli by ste využiť túto sezónu na Slovensku ako odrazový mostík do kvalitnejšej ligy v budúcom ročníku?
Moja kariéra sa doteraz uberala rôznymi smermi, takže som sa naučil brať veci deň po dni. Momentálne sa sústredím výlučne na najbližší zápas a na nič iné.