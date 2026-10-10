K tisícke zápasov v NHL mu už veľa nechýbalo. Zlatý medailista z MS ukončil kariéru

Mathew Dumba.
Mathew Dumba. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. okt 2026 o 10:12
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Naposledy pôsobil v Pittsburghu Penguins, v minulej sezóne zaň odohral iba jedenásť duelov.

Kanadský hokejový obranca Mathew Dumba sa rozhodol ukončiť kariéru vo veku 32 rokov.

Dumba naposledy pôsobil v Pittsburghu Penguins, v minulej sezóne zaň odohral iba jedenásť duelov a nazbieral tri body (1+2).

Predtým si obliekal dresy Dallasu, Tampy Bay a Arizony a najdlhšie hral za Minnesotu, ktorá si ho vybrala zo siedmeho miesta draftu v roku 2012.

„Matt Dumba oficiálne vešia korčule na klinec po 748 zápasoch v NHL. Tomuto bývalému obrancovi a držiteľovi King Clancy Memorial Trophy zo sezóny 2019/20 prajeme v hokejovom dôchodku všetko dobré,“ uviedla na sociálnych sieťach Hráčska asociácia NHLPA.

Dumba nazbieral v 748 dueloch základnej časti 261 bodov (85+176), v 54 stretnutiach play off pridal päť gólov a desať asistencií. V drese Kanady získal zlato na MS 2016.

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Mathew Dumba.
Mathew Dumba.
K tisícke zápasov v NHL mu už veľa nechýbalo. Zlatý medailista z MS ukončil kariéru
dnes 10:12
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