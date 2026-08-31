Na Spiši nemal isté miesto v prvých formáciách. Útočník mieri do Prešova: Najlepšie rozhodnutie

Na snímke zľava Matej Giľák (Prešov) a Tomáš Mikúš (Košice) bojujú o puk.
Na snímke zľava Matej Giľák (Prešov) a Tomáš Mikúš (Košice) bojujú o puk. (Autor: TASR)
TASR|31. aug 2026 o 16:39
ShareTweet0

V základnej časti najvyššej slovenskej súťaži odohral 372 zápasov.

Slovenský hokejista Matej Giľák nebude pokračovať v nasledujúcom ročníku Tipsport ligy v drese Spišskej Novej Vsi.

Tridsaťjedenročný útočník posilní HC Prešov, ktorý prejavil záujem o služby krídelníka s 372 štartmi v základnej časti najvyššej slovenskej súťaži.

Giľák odohral za Prešovčanov v uplynulej sezóne 20 stretnutí počas hosťovania. Za toto obdobie nazbieral 11 bodov (3+8).

Rapáč: Nemal isté miesto v prvých formáciách

„Po komunikácii s trénerským štábom a ´Giľom´ som sa rozhodol vyhovieť jeho požiadavke vzhľadom na situáciu, v ktorej nemal isté miesto v prvých troch formáciách, smerom k blížiacej sa sezóne.

Prešov prejavil veľký záujem o jeho služby a zároveň aj sám Matej mal záujem vrátiť sa do prostredia, v ktorom sa cítil komfortne.

Vzhľadom na jeho vek a skúsenosti chápem, že uprednostnil pozíciu aj podmienky, ktoré mu Prešov ponúkol. Rešpektujem jeho rozhodnutie a verím, že mu tento krok pomôže v ďalšej časti kariéry.

Zároveň ďakujem vedeniu klubu Prešova za ústretové a veľmi rýchle rokovanie,“ uviedol generálny manažér Spišiakov Richard Rapáč.

Giľák pôsobil na Slovensku aj v Poprade, Michalovciach, Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Trenčíne a Detve.

Záujem z Prešova bol dlhodobejší, povedal Giľák

„Po komunikácii s hlavným trénerom som dospel k záveru, že moja pozícia v mužstve smerom k novej sezóne nebude taká, aby som dokázal byť podľa môjho názoru pre tím čo najviac prospešný.

Záujem z Prešova bol dlhodobejší, a preto by som sa chcel poďakovať vedeniu klubu za to, že mi umožnilo tento prestup. V tejto chvíli ho považujem za najlepšie rozhodnutie pre moju ďalšiu kariéru.

Chcem zároveň poďakovať celému klubu, spoluhráčom a fanúšikom za všetko, čo sme spolu zažili.

Prajem vám do novej sezóny veľa úspechov,“ vyjadril sa Giľák, ktorý má na konte jeden majstrovský titul zo sezóny 2017/18 ako hráč Banskej Bystrice.

Tipsport liga

Na snímke zľava Matej Giľák (Prešov) a Tomáš Mikúš (Košice) bojujú o puk.
Na snímke zľava Matej Giľák (Prešov) a Tomáš Mikúš (Košice) bojujú o puk.
Na Spiši nemal isté miesto v prvých formáciách. Útočník mieri do Prešova: Najlepšie rozhodnutie
dnes 16:39
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Na Spiši nemal isté miesto v prvých formáciách. Útočník mieri do Prešova: Najlepšie rozhodnutie