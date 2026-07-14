Po štartoch v NHL sa český útočník vracia do domov. Podpísal dlhoročnú zmluvu so Spartou

Matěj Blümel.
Matěj Blümel. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. júl 2026 o 16:19
ShareTweet0

Odohral niekoľko zápasov za Dallas Stars a Boston Bruins.

Účastník najvyššej českej hokejovej súťaže HC Sparta Praha angažoval do svojho tímu 26-ročného krídelníka Matěja Blümela. Český reprezentant podpísal so svojím novým zamestnávateľom štvorročný kontrakt.

Blümel sa vracia na české ľady po štyroch sezónach, ktoré primárne strávil v nižšej zámorskej súťaži AHL.

Na svoje konto si pripísal aj niekoľko štartov v NHL za Dallas Stars a Boston Bruins. Český útočník dal napokon prednosť návratu domov pred ponukami zo zámoria.

„Intenzívne sme to riešili posledný mesiac a pol, bolo to psychicky dosť náročné. Som však rád, že som sa rozhodol práve takto.

Sparta patrí dlhodobo medzi najlepšie kluby v lige, čo sa mi veľmi páčilo. Riešili sme aj moju rolu v tíme a napokon z toho vyšlo, že práve tu mi to bude sedieť najviac,“ cituje portál iDnes.cz najnovšiu akvizíciu Sparty.

Česká hokejová extraliga

    Matěj Blümel.
    Matěj Blümel.
    Po štartoch v NHL sa český útočník vracia do domov. Podpísal dlhoročnú zmluvu so Spartou
    dnes 16:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Po štartoch v NHL sa český útočník vracia do domov. Podpísal dlhoročnú zmluvu so Spartou