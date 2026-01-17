Pospíšil nastúpil na prvý súťažný zápas v sezóne. Obával som sa hlavy, priznal

Na prvý zápas sezóny 2025/26 čakal tri a pol mesiaca, na súťažný dokonca deväť mesiacov.
Slovenský útočník Martin Pospíšil sa po dlhej pauze spôsobenej bližšie nešpecifikovaným zranením vrátil do zápasového diania.
V noci na sobotu sa predstavil v drese farmárskeho tímu Calgary proti Bakersfieldu. Wranglers prehrali 1:5.
Do stretnutia nastúpil ako center druhej formácie. Nebodoval, na konto si pripísal tri strelecké pokusy a až dva mínusové body. V druhej tretine si odsedel dvojminútový trest za krošček.
„Bolo skvelé vrátiť sa. Dlho som nehral, takže bolo fajn byť späť v zápase. Na druhej strane sme prehrali, takže spokojný nie som.
Verím, že v nedeľu to bude lepšie. Potrebujeme pridať a začína sa to odo mňa. Viem, že to bol prvý zápas, ale je čas sa do toho dostať," uviedol 26-ročný útočník po zápase.
VIDEO: Reakcia Martina Pospíšila
Pospíšil utrpel zranenie počas prípravy NHL. Na začiatku októbra nedohral predsezónny zápas proti Vancouveru, keď inkasoval zásah do oblasti tváre po potýčke.
Odvtedy figuroval na listine zranených hráčov a v prebiehajúcej sezóne NHL ešte nenastúpil.
Calgary ho pred ostrým štartom v profilige poslalo rozohrať sa na farmu do AHL, kde by mal podľa dostupných informácií odohrať dva zápasy. Následne by sa mal presunúť do NHL.
„Fyzicky sa cítim dobre. Tréning je však vždy iný ako zápas, v hre vznikajú stále nové situácie. Pľúca boli v poriadku. Viac som sa obával hlavy.
Pre mňa je návrat celkom rýchly – ide o opakovania, dotyky s pukom. Keď sa cítim dobre v hlave, fyzicky to zvládnem.
Je to trochu náročnejšie po troch a pol mesiaci bez zápasu, ale dá sa to zvládnuť. Možno si musím dať kratšie striedania a nebyť na ľade príliš dlho," dodal.
VIDEO: Martin Pospíšil
Vysoká prehra v úvodnom zápase sezóny mrzela, no vedel, kde musí pridať.
„Boli tam aj dobré veci, hlavne v forčekingu. Chalani dobre korčuľovali a mali sme niekoľko šancí. Musí to však prísť hneď od prvého striedania. Potrebujeme hrať naplno celých 60 minút," zdôraznil.
Pospíšilova cesta do NHL viedla aj cez v AHL. V drese farmárskeho tímu sa predstavil po dvoch rokoch. Za Wranglers odohral posledný zápas ešte v sezóne 2023/24.
„Je to trochu zvláštne, ale zároveň príjemné vidieť známe tváre," doplnil.
Pospíšil odohral prvý súťažný zápas sezóny 20 dní pred štartom Zimných olympijských hier v Miláne, kde bol nominovaný medzi 25 hráčmi slovenskej reprezentácie.
„Ak bude všetko v poriadku. Do ZOH by mal odohrať sedem zápasov," povedal na stredajšej tlačovej konferencii tréner Vladimír Országh, ktorý s Pospíšilom hovoril pred niekoľkými dňami.
Wranglers aj s Pospíšilom v zostave sa predstavia proti Bakersfieldu aj v nedeľu o 21:00 SEČ.
