St. Louis zostáva pri Slafkovskom, Montreal mu dal kontrakt. Hughes: Výborný komunikátor

Vedenie klubu zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens sa dohodlo s trénerom Martinom St. Louisom na predĺžení spolupráce.
Podľa TSN podpísalo s 51-ročným kanadským koučom tesne pred otvorením predsezónneho kempu nový viacročný kontrakt.
St. Louisa, ktorý vedie v tíme aj slovenského útočníka Juraja Slafkovského, čaká už piata kompletná sezóna na striedačke Canadiens.
„Marty odvádza úžasnú prácu pri vedení nášho mladého tímu. Je výborný komunikátor a učiteľ.
Tešíme sa na jeho ďalšie úsilie pri formovaní tejto skupiny na tím, ktorý bude ašpirovať na majstrovský titul,“ uviedol generálny manažér kanadského klubu Kent Hughes na adresu hlavného trénera.
„Habs“ sa v minulej sezóne prvýkrát od roku 2021 prebojovali do finále Východnej konferencie.
V základnej časti skončili v celej lige na šiestom mieste a druhý rok za sebou postúpili do play off.
St. Louis prišiel na striedačku Canadiens vo februári 2022 najprv ako dočasný tréner, o štyri mesiace podpísal s klubom riadnu zmluvu.
Bývalý útočník Tampy Bay či New Yorku Rangers bol odvtedy dôležitou postavou pri prestavbe tímu. V uplynulom ročníku sa dostal medzi finalistov na zisk Jack Adams Award pre najlepšieho trénera NHL.