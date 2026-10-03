St. Louis chváli Slafkovského napredovanie: Takíto talentovaní hráči sú ako umelci

Tréner hokejistov Montrealu Canadiens Martin St. Louis si pochvaľuje herné napredovanie Juraja Slafkovského v zámorskej NHL. Podľa jeho slov však verejnosť ešte nevidí finálnu verziu slovenského útočníka.
Od draftu v roku 2022, keď si ho Montreal vybral z prvého miesta, prešiel Slafkovský výraznú cestu v rámci najlepšej súťaže sveta.
V každej sezóne sa dokázal bodovo zlepšiť a v predchádzajúcom ročníku sa s tímom prebojoval až do finále Východnej konferencie.
Podľa St. Louisa je Slafkovský hokejový umelec. „Takíto talentovaní hráči sú ako umelci. Nenecháte ich maľovať podľa čísiel, ale nechávate ich byť umelcami,“ uviedol St. Louis pre zámorské médiá.
Kouč „Habs“ zdôraznil, že 22-ročný krídelník musí dodržiavať stanovený herný systém, no zároveň mu Canadiens musia umožniť prejaviť svoju kreativitu: „Obraz má svoj rám, je potrebné ho nechať maľovať v rámci plátna.
Našou úlohou je vytvoriť mu plátno a nechať ho, aby bol umelcom. Ešte neviem, akým bude umelcom, ale rozhodne ešte nie je hotovým umelcom,“ využil St. Louis umeleckú analógiu pri opise Slafkovského schopností.
Canadiens vstúpili do nového ročníka v noci na stredu víťazstvom 3:2 na ľade Toronta, slovenský útočník v zápase nebodoval.
Otvoriť si bodový účet v piatej sezóne v NHL si môže Slafkovský cez víkend, Montreal čaká duel na ľade Pittsburghu.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: