Obranca Chicaga Blackhawks Wyatt Kaiser dostal v NHL trojzápasový dištanc za nedovolený zásah do hlavy slovenského útočníka Martina Pospíšila z Calgary Flames.
O treste v nedeľu informovalo Oddelenie NHL pre bezpečnosť hráčov.
Incident sa odohral v sobotňajšom stretnutí, ktoré Calgary prehralo 3:4 po predĺžení. V čase 17:28 druhej tretiny Kaiser tvrdo zasiahol Pospíšila ramenom do hlavy.
Slovenský hokejista zostal otrasený na ľade a následne odišiel do šatne. Do zápasu sa už nevrátil.
VIDEO: Tvrdý zákrok na Pospíšila
Rozhodcovia udelili Kaiserovi trest na päť minút a do konca stretnutia. Po následnom disciplinárnom konaní mu NHL uložila trojzápasovú suspendáciu bez nároku na plat.
Na základe kolektívnej zmluvy a priemerného ročného platu príde americký obranca o 26 288,67 dolára. Táto suma poputuje do fondu na pomoc hráčom v núdzi (Players' Emergency Assistance Fund).
Pospíšil má pritom za sebou päť otrasov mozgu. Rozsah jeho aktuálneho zranenia zatiaľ nie je známy.
Na tvrdý hit okamžite reagovali Pospíšilovi spoluhráči. Ryan Strome a Matvej Gridin sa pustili do Kaisera a po zákroku vznikla pri striedačkách hromadná šarvátka.
„Bol to zlý zákrok. Myslím si, že takéto hity by v hokeji nemali byť,“ povedal slovenský obranca Šimon Nemec.
Ocenil aj reakciu spoluhráčov, predovšetkým Gridina, ktorý sa do konfliktu zapojil ako prvý.
Podobne reagoval tréner Ryan Huska, ktorý zákrok označil za hrozný. Zároveň vyzdvihol, že sa jeho hráči Pospíšila okamžite zastali.
„Myslím, že je v poriadku, ale zatiaľ nemám nič oficiálne," dodal na tlačovej konferencii po zápase tréner Huska.
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