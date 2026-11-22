„Zákrok bol nehorázny, hráč bol zraniteľný a trest by mal byť výrazný,“ napísal novinár Eric Francis zo Sportsnetu po tom, čo slovenský hokejista Martin Pospíšil nedohral nočný zápas NHL proti Chicagu.
Podľa Francisa si obranca Blackhawks Wyatt Kaiser zaslúži za svoj zákrok suspendáciu na jeden alebo dva zápasy. A to bez ohľadu na to, či slovenského útočníka zasiahol úmyselne.
Incident sa odohral v 38. minúte stretnutia, ktoré Calgary napokon prehralo 3:4 po predĺžení.
Pospíšil sa pri prechode cez vlastnú modrú čiaru snažil o kľučku, keď ho zboku tvrdo zasiahol Kaiser. Obranca Chicaga ho ramenom trafil priamo do hlavy.
Slovenský útočník zostal po náraze otrasený na ľade a chvíľu mu trvalo, kým sa postavil. Následne zamieril do šatne, odkiaľ sa už do zápasu nevrátil.
Kaiser dostal päťminútový trest za nedovolený zásah do hlavy a trest do konca stretnutia.
VIDEO: Tvrdý zákrok na Pospíšila
Pre Pospíšila ide o mimoriadne nepríjemnú situáciu aj vzhľadom na jeho zdravotnú minulosť.
Dvadsaťsedemročný útočník už počas kariéry utrpel päť otrasov mozgu. Posledný prišiel vlani v októbri v prípravnom zápase proti Vancouveru, po ktorom vynechal tri a pol mesiaca a do sezóny naskočil až v druhej polovici.
Teraz mu hrozí ďalšia nútená prestávka. Calgary zatiaľ oznámilo iba zranenie v hornej časti tela, jeho rozsah nie je známy.
„Až do tvrdého zákroku predvádzal Pospíšil najlepší a najvyrovnanejší hokej vo svojej kariére," dodal expert Francis.
V úvodných 23 zápasoch sezóny nazbieral desať bodov za štyri góly a šesť asistencií.
„Pohľad na slovenského útočníka, ktorý po prudkom náraze, na ktorý sa nestihol pripraviť, zostal otrasený na ľade, bol pre Flames aj ich fanúšikov veľmi nepríjemný. A ani po skončení zápasu z toho nemali o nič lepší pocit."
Nemec aj Huska kritizovali zákrok
Na tvrdý hit okamžite reagovali Pospíšilovi spoluhráči. Ryan Strome a Matvej Gridin sa pustili do Kaisera a po zákroku vznikla pri striedačkách hromadná šarvátka.
„Bol to zlý zákrok. Myslím si, že takéto hity by v hokeji nemali byť,“ povedal slovenský obranca Šimon Nemec.
Ocenil aj reakciu spoluhráčov, predovšetkým Gridina, ktorý sa do konfliktu zapojil ako prvý.
Podobne reagoval tréner Ryan Huska, ktorý zákrok označil za hrozný. Zároveň vyzdvihol, že sa jeho hráči Pospíšila okamžite zastali.
„Myslím, že je v poriadku, ale zatiaľ nemám nič oficiálne," dodal na tlačovej konferencii po zápase tréner Huska. Oficiálne informácie však klub zatiaľ neposkytol.
VIDEO: Tréner Huska po zápase proti Chicagu
Pospíšilov spoluhráč z útoku Ryan Strome po stretnutí priznal, že podobné momenty nechce vidieť.
„Cez prestávku sme sa o neho báli. Nemohli sme s ním ani hovoriť, pretože bol sám v zamknutej miestnosti. O to dôležitejšie bolo zomknúť sa. Toho chalana vylúčili do konca zápasu, tak sme mu to zrátali aspoň v presilovke."
Calgary dokázalo päťminútovú presilovku po Kaiserovom zákroku využiť. Jegor Šarangovič na začiatku tretej tretiny vyrovnal na 3:3, pričom druhú asistenciu si pripísal aj Nemec.
Flames však napokon prehrali po góle Sama Rinzela v posledných sekundách predĺženia.
Kaiser sa bráni
Svoj zákrok sa po stretnutí snažil obhájiť aj samotný Kaiser, ktorý odmietol, že by Pospíšila chcel úmyselne zasiahnuť do hlavy.
„Úprimne, až kým som ho nezasiahol, nevedel som, že je to on,“ uviedol obranca Chicaga.
Podľa vlastných slov sa snažil slovenského útočníka zasiahnuť ramenom do ramena.
„Snažil som sa držať rameno vzadu, keď som sa ho chystal zasiahnuť. Nesnažil som sa o nič zákerné, čo by smerovalo na hlavu. Myslel som si, že som ho ešte trochu zasiahol aj do ramena. Je to jednoducho nešťastné,“ vysvetľoval.
Kaiser zároveň priznal, že sa prípadnej suspendácie príliš neobáva. Ak disciplinárna komisia usúdi, že zákrok bol nebezpečný, podľa jeho slov dostane zápas či dva alebo pokutu a potom sa vráti do hry.
O jeho ďalšom osude rozhodne oddelenie NHL pre bezpečnosť hráčov.
Liga už oznámila, že Kaiser sa v nedeľu podrobí disciplinárnemu vypočúvaniu. Predmetom vyšetrovania bude nedovolený zásah do hlavy.
Obrancovi Blackhawks tak hrozí dodatočná suspendácia. O prípadnej dĺžke trestu zatiaľ rozhodnuté nebolo.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: