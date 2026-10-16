Pospíšil opäť desil súpera tvrdou hrou. Slovenský útočník v tomto patrí k špičke v NHL

Hokejisti Calgary Flames po prvom víťazstve v sezóne v zámorskej NHL v Anaheime (4:2) opäť prehrali. Tentoraz na ľade Vegas Golden Knights 2:6, ale pozoruhodný výkon podal slovenský útočník Martin Pospíšil.
Pri prvom góle hostí odviedol 26-ročný Zvolenčan výbornú prácu pri mantineli a bol za to odmenený asistenciou.
Podľa webu slovaknahl.sk v zápase absolvoval 13 minút a 40 sekúnd so ziskom plusového bodu, bloku, štyroch trestných minút za hákovanie aj hrubosť a tiež ôsmich bodyčekov.
Práve počet bodyčekov je to, v čom je Pospíšil rozdielový hráč nielen v Calgary, ale celej NHL.
Osem "hitov" v jeho podaní bolo najviac spomedzi všetkých hráčov v jedenástich zápasoch štvrtkovej noci v NHL. Vyrovnal si tým aj sezónne maximum, osem ich predviedol aj v zápase proti Seattlu.
Podľa štatistického webu statmuse.com je Pospíšil piaty najviac bodyčekujúci hráč NHL v tejto sezóne.
Na konte má 33 dovolených odstavení súpera telom. Lepší ako on sú len Jakov Trenin z Minnesoty (36), Garnet Hathaway z Floridy (37), Will Cuylle z NY Rangers (40) a Kiefer Sherwood. Útočník San Jose Sherwood v siedmich zápasoch zaznamenal 44 "hitov". Pre porovnanie: hviezdny Američan Brady Tkachuk je trinásty s 29 "hitmi".
Pri pohľade na tabuľku produktivity piatich najviac "hitujúcic" hráčov NHL, Pospíšilovi patrí s 2 bodmi (1+1) druhá priečka. Na čele je Cuylle so 6 bodmi (3+3). Dva body má aj Sherwood.
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