Pospíšil opäť desil súpera tvrdou hrou. Slovenský útočník v tomto patrí k špičke v NHL

Martin Pospíšil v drese Calgary Flames.
Martin Pospíšil v drese Calgary Flames. (Autor: REUTERS)
SITA|16. okt 2026 o 12:41
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Martin Pospíšil zaznamenal 8 bodyčekov a asistenciu, no Calgary prehralo vo Vegas 2:6.

Hokejisti Calgary Flames po prvom víťazstve v sezóne v zámorskej NHL v Anaheime (4:2) opäť prehrali. Tentoraz na ľade Vegas Golden Knights 2:6, ale pozoruhodný výkon podal slovenský útočník Martin Pospíšil.

Pri prvom góle hostí odviedol 26-ročný Zvolenčan výbornú prácu pri mantineli a bol za to odmenený asistenciou.

Podľa webu slovaknahl.sk v zápase absolvoval 13 minút a 40 sekúnd so ziskom plusového bodu, bloku, štyroch trestných minút za hákovanie aj hrubosť a tiež ôsmich bodyčekov.

Práve počet bodyčekov je to, v čom je Pospíšil rozdielový hráč nielen v Calgary, ale celej NHL.

Osem "hitov" v jeho podaní bolo najviac spomedzi všetkých hráčov v jedenástich zápasoch štvrtkovej noci v NHL. Vyrovnal si tým aj sezónne maximum, osem ich predviedol aj v zápase proti Seattlu.

Podľa štatistického webu statmuse.com je Pospíšil piaty najviac bodyčekujúci hráč NHL v tejto sezóne.

Na konte má 33 dovolených odstavení súpera telom. Lepší ako on sú len Jakov Trenin z Minnesoty (36), Garnet Hathaway z Floridy (37), Will Cuylle z NY Rangers (40) a Kiefer Sherwood. Útočník San Jose Sherwood v siedmich zápasoch zaznamenal 44 "hitov". Pre porovnanie: hviezdny Američan Brady Tkachuk je trinásty s 29 "hitmi".

Pri pohľade na tabuľku produktivity piatich najviac "hitujúcic" hráčov NHL, Pospíšilovi patrí s 2 bodmi (1+1) druhá priečka. Na čele je Cuylle so 6 bodmi (3+3). Dva body má aj Sherwood.

Tabuľky NHL

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Východná konferencia:

NHL

Martin Pospíšil v drese Calgary Flames.
Martin Pospíšil v drese Calgary Flames.
Pospíšil opäť desil súpera tvrdou hrou. Slovenský útočník v tomto patrí k špičke v NHL
dnes 12:41
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