Po jedinom zápase prišlo rozhodnutie Chicaga. Ďalší slovenský útočník mieri na farmu

Martin Mišiak.
Martin Mišiak. (Autor: Chicago Tribune )
TASR|24. sep 2026 o 19:13
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Blackhawks zoštíhlili svoj káder.

Slovenský hokejista Martin Mišiak skončil v predsezónnom kempe Chicaga Blackhawks. Klub NHL vo štvrtok poslal 21-ročného útočníka do farmárskeho tímu Rockford IceHogs, ktorý účinkuje v nižšej zámorskej súťaži AHL.

Blackhawks zoštíhlili svoj káder, keď okrem Mišiaka preradili na farmu aj obrancu Dylana Anhorna a útočníkov Jiřího Felcmana a Mareka Vanackera.

Okrem toho zapísali do Rockfordu aj centra Bretta Seneyho, s ktorým ukončili skúšobný kontrakt.

Mišiak dostal v príprave šancu v jedinom zápase, v ktorom nebodoval, Chicago v ňom prehralo s Minnesotou 2:3.

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