Kanadský pilier popradskej obrany pokračuje: Našli sme si tu veľa priateľov

Martin Lefebvre.
Martin Lefebvre. (Autor: HK Poprad﻿)
Sportnet|2. júl 2026 o 08:42
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V sezóne 2025/26 bol pre HK Poprad mimoriadne platným hráčom.

Hokejový klub HK Poprad oznámil, že kanadský obranca Martin Lefebvre bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres Kamzíkov.

Skúsený bek, ktorý bol v uplynulom ročníku kľúčovým pilierom popradskej obrany, podpísal s klubom zmluvu na ďalšiu sezónu.

Športový manažér klubu Richard Stehlík neskrýva spokojnosť s pokračovaním spolupráce: „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo podpísať Martyho. Jeho skúsenosti a ofenzívne vlastnosti nám pomôžu v presilových hrách a v hre 5 na 5.“

Samotný Martin Lefebvre vyjadril radosť z návratu do Popradu a vieru v tímový úspech: „Som naozaj šťastný, že sme sa s klubom dohodli.

Moja rodina a ja sme si minulú sezónu v Poprade veľmi užili. Našli sme si tu veľa priateľov a tešíme sa, že ich opäť uvidíme a zažijeme ďalší zábavný rok v Poprade.

Taktiež verím, že táto partia chalanov môže dosiahnuť skvelé veci a v play-off zájsť ďaleko!“

Lefebvre je skúsený kanadský obranca s bohatou kariérou v popredných európskych ligách.

V sezóne 2025/26 bol pre HK Poprad mimoriadne platným hráčom, keď v 44 zápasoch základnej časti nazbieral úctyhodných 32 bodov (10 gólov a 22 asistencií) a v štatistike +/- dosiahol vynikajúcich +29.

Svoje kvality potvrdil aj v play-off, kde v 11 zápasoch pridal 4 body (1 gól a 3 asistencie). Pred príchodom do Popradu pôsobil Lefebvre v prestížnych súťažiach ako KHL (Kunlun Red Star), fínska Liiga (Ässät Pori), nemecká DEL (Krefeld Pinguine) a dánska liga, kde s tímom Aalborg Pirates získal majstrovský titul. Ďalšie dva oslavoval v nórskom Stavangeri.

Informovala o tom oficiálna stránka HK Poprad.

Tipsport liga

Martin Lefebvre.
Martin Lefebvre.
Kanadský pilier popradskej obrany pokračuje: Našli sme si tu veľa priateľov
dnes 08:42
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