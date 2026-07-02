Kanadský pilier popradskej obrany pokračuje: Našli sme si tu veľa priateľov

Hokejový klub HK Poprad oznámil, že kanadský obranca Martin Lefebvre bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres Kamzíkov.
Skúsený bek, ktorý bol v uplynulom ročníku kľúčovým pilierom popradskej obrany, podpísal s klubom zmluvu na ďalšiu sezónu.
Športový manažér klubu Richard Stehlík neskrýva spokojnosť s pokračovaním spolupráce: „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo podpísať Martyho. Jeho skúsenosti a ofenzívne vlastnosti nám pomôžu v presilových hrách a v hre 5 na 5.“
Samotný Martin Lefebvre vyjadril radosť z návratu do Popradu a vieru v tímový úspech: „Som naozaj šťastný, že sme sa s klubom dohodli.
Moja rodina a ja sme si minulú sezónu v Poprade veľmi užili. Našli sme si tu veľa priateľov a tešíme sa, že ich opäť uvidíme a zažijeme ďalší zábavný rok v Poprade.
Taktiež verím, že táto partia chalanov môže dosiahnuť skvelé veci a v play-off zájsť ďaleko!“
Lefebvre je skúsený kanadský obranca s bohatou kariérou v popredných európskych ligách.
V sezóne 2025/26 bol pre HK Poprad mimoriadne platným hráčom, keď v 44 zápasoch základnej časti nazbieral úctyhodných 32 bodov (10 gólov a 22 asistencií) a v štatistike +/- dosiahol vynikajúcich +29.
Svoje kvality potvrdil aj v play-off, kde v 11 zápasoch pridal 4 body (1 gól a 3 asistencie). Pred príchodom do Popradu pôsobil Lefebvre v prestížnych súťažiach ako KHL (Kunlun Red Star), fínska Liiga (Ässät Pori), nemecká DEL (Krefeld Pinguine) a dánska liga, kde s tímom Aalborg Pirates získal majstrovský titul. Ďalšie dva oslavoval v nórskom Stavangeri.