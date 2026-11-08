Chromiak nateraz ďalšie zápasy v NHL nepridá. Los Angeles ho preradilo na farmu

Slovenský útočník Martin Chromiak bol preradený z kádra Los Angeles Kings do farmárskeho tímu Ontario Reign v AHL.
V NHL stihol odohrať dva zápasy. Bodovo sa zatiaľ nepresadil, ale zapísal tri strely na bránku a dva hity. V sobotu v zápase s Pittsburghom, ktorý Kings prehrali 2:5, sa ocitol medzi zdravými náhradníkmi.
Debutoval 31. októbra proti Buffalu, keď sa ukázalo, že Adrian Kempe nebude môcť nastúpiť.
Kings napokon prehrali 3:2 no Chromiak patril medzi hráčov, ktorí mali šance zápas zmeniť. Odohral 17 minút a 31 sekúnd, čo je na debutujúceho útočníka nezvyčajne veľa.
Hral po boku Artemiho Panarina a v presilovke ho tréneri nasadili na ľavý kruh. V zápase taktiež nastrelil žrďku.
V AHL sa mu pred povolaním darilo. V deviatich zápasoch za Reign strelil šesť gólov a pridal dve asistencie, čím viedol tímové štatistiky v góloch aj bodoch.
V týždni končiacom 25. októbra získal ocenenie hráča týždňa AHL, keď v troch zápasoch nazbieral štyri góly a šesť bodov.
Rodáka z Ilavy si Kings vybraný v 5. kole draftu 2020 (128. celkovo). Minulú sezónu mal v AHL najlepšiu v kariére, v 71 zápasoch nastrieľal 28 gólov a pridal 28 asistencií.
V lete podpísal jednoročnú obojsmernú zmluvu s ročným platom 850-tisíc dolárov v prípade pôsobenia v NHL.
Reign sa momentálne darí menej. Pred stredajším duelom so San Jose mali bilanciu 5-6-0-0 a prehrali štyri zápasy po sebe. Návrat najlepšieho strelca môže ofenzíve Ontaria pomôcť.
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