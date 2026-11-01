Do NHL mu pomohli dobrá strela aj zranenia spoluhráčov. Chromiak nestihol byť ani nervózny

„Vždy som obdivoval hráčov zo Slovenska, ktorí hrali v NHL,“ hovoril Martin Chromiak ešte v lete 2023.
Obzvlášť mal rád dvoch - Pavla Demitru a Tomáša Tatara, pretože obaja sú spätí s Dubnicou nad Váhom, odkiaľ Chromiak pochádza.
V Trenčíne, kde hokejovo vyrastal, sa navyše stretával s Mariánom Gáboríkom, Zdenom Chárom či Mariánom Hossom.
„Môžem ich vídať každý deň. Všetkých ich poznám. Je super, keď sa stretneme. Aj oni poznajú mňa. Sú to veľmi milí chlapci, vždy sa mi snažia pomôcť.“
Doteraz Chromiak o kariére v NHL iba sníval. V sobotu večer sa však dočkal. Za Los Angeles Kings odohral svoj prvý zápas v najlepšej hokejovej lige sveta a stal sa jubilejným stým Slovákom, ktorému sa to podarilo.
Los Angeles však prehralo doma s Buffalom 2:3.
Na debut čakal 286 zápasov
Keď si Los Angeles Kings v roku 2020 vybrali Martina Chromiaka v piatom kole draftu zo 128. miesta, neexistovala žiadna záruka, že si talentovaný slovenský útočník raz zahrá v NHL.
Chromiak bol už v mladom veku známy predovšetkým kvalitnou strelou, no cestu do najlepšej hokejovej ligy sveta si musel vydláždiť najmä trpezlivosťou. A napokon potreboval aj trochu šťastia.
Pred debutom v NHL odohral na farme v Ontariu Reign 286 zápasov. Od sezóny 2022/23 tam absolvoval štyri kompletné ročníky a aktuálne začal piatu sezónu v rade.
Jeho výkonnosť pritom postupne rástla. V uplynulej sezóne zaznamenal kariérne maximá v počte gólov, asistencií aj bodov. V 71 stretnutiach strelil 28 gólov a pridal rovnaký počet asistencií.
Bol najproduktívnejším hráčom Ontaria aj jeho najlepším strelcom. Navyše zaznamenal 12 presilovkových a sedem víťazných gólov.
Ani tieto výkony mu však nezaručili miesto v NHL. Počas septembrového kempu ho Kings vyradili z kádra už v čase, keď v mužstve zostávalo ešte 17 útočníkov. Chromiak sa tak nedostal ani do záverečnej fázy boja o miesto v zostave.
Po zaradení na listinu nechránených hráčov (waiver) zamieril opäť do Ontaria, kde však začal sezónu vo výbornej forme. V úvodných deviatich zápasoch nastrieľal šesť gólov a pridal dve asistencie.
Za svoje výkony získal aj ocenenie pre najlepšieho hráča týždňa v AHL. V troch stretnutiach zaznamenal štyri góly a dve asistencie, pričom dvakrát strelil víťazný gól.
Kings si jeho formu všimli a vo štvrtok 29. októbra ho prvýkrát povolali do NHL. V následnom stretnutí proti Ottawe však ešte nenastúpil a podľa pôvodných plánov trénera Petra Lavioletta nemal dostať príležitosť ani v sobotu proti Buffalu.
Napokon však rozhodla zhoda okolností. Los Angeles už chýbali zranení útočníci Mats Zuccarello, Kevin Fiala a Alex Turcotte. Pred zápasom proti Buffalu k nim pribudol aj Adrian Kempe, ktorý pre zdravotné problémy nemohol nastúpiť.
Až absencia štvrtého útočníka otvorila Chromiakovi dvere do zostavy.
Slovenský hokejista priznal, že už v piatok dostal pokyn, aby bol pripravený. Definitívne sa však o svojom debute dozvedel až v sobotu ráno, len niekoľko hodín pred zápasom.
„Dobre som sa vyspal, vôbec som nad tým nepremýšľal. Keď mi ráno zavolali, do zápasu zostávalo už tak málo času, že som ani nemal čas byť nervózny,“ povedal Chromiak.
Dostal veľkú dôveru trénera
„Keď povoláte hráča z AHL, snažíte sa ho zaradiť do pozície, v ktorej môže uspieť, a potom podľa potreby robíte zmeny. Je to hráč, ktorý prináša rýchlosť, šikovnosť a schopnosť strieľať góly. Pokúsime sa mu nájsť miesto, kde tieto prednosti dokáže využiť,“ povedal o Chromiakovi tréner Peter Laviolette pred zápasom.
Napokon mu vybral jednu z najlepších možných pozícií. Zaradil ho do prvého útoku k Artemijovi Panarinovi a Alexovi Laferrierovi, čím dal slovenskému nováčikovi najavo veľkú dôveru.
Chromiak napokon vo svojom premiérovom stretnutí v NHL nebodoval.
Absolvoval 23 striedaní a na ľade strávil 17 minút a 31 sekúnd, čím bol šiestym najvyťažovanejším útočníkom mužstva. Nastupoval aj v prvej presilovkovej formácii, v ktorej odohral 4:27 minúty.
„Snažil som sa hrať svoju hru. V útočnom pásme sa cítim dobre, takže som bol rád, že ma tréner zaradil k dvom skvelým ofenzívnym hráčom. Celý večer mi pomáhali. Som za to vďačný,“ povedal Chromiak po zápase.
Slovenský útočník bol aktívny už od prvých striedaní a počas stretnutia sa dostal do viacerých zaujímavých príležitostí. Toto boli jeho najvýraznejšie momenty:
- V prvej tretine sa po prihrávke od Laferriera dostal do zakončenia a trafil žŕdku.
- Ďalšiu príležitosť mu pripravil Panarin, no Chromiak z dobrej pozície medzi kruhmi netrafil puk ideálne.
- Na začiatku druhej tretiny unikol po ľavej strane, ale brankára Ukka-Pekku Luukkonena nedokázal prekonať.
- V druhej tretine sa dostal do zakončenia aj počas presilovej hry po prihrávke od Panarina.
- V závere druhej tretiny mal ďalšiu príležitosť, no pri strele z prvej netrafil puk ideálne a poslal ho vedľa bránky.
- Po prvom góle Los Angeles, ktorý strelil Corey Perry, bol Chromiak súčasťou útočného tlaku Kings. Ani z tejto pasáže hry však ďalší gól nepadol.
VIDEO: Chromiak v prvej tretine nastrelil žŕdku
Bol strelecky aktívny
Chromiakovou najväčšou prednosťou je strela, ktorú sa snažil využívať od úvodných minút stretnutia. Uvedomovali si to aj jeho spoluhráči.
„Na ľade doslova lieta. Chromy (Chromiak) je skvelý v osobných súbojoch a má neskutočnú strelu, takže sa mu snažím prihrávať puk čo najčastejšie,“ povedal Alex Laferriere po druhej tretine v prenose zámorskej televízie.
To, že Chromiak odohral solídny prvý zápas v NHL, potvrdzujú aj rozšírené štatistiky.
Pri hre piatich proti piatim strávil na ľade 13 minút a štyri sekundy, počas ktorých mali Kings výraznú streleckú prevahu. S Chromiakom na ľade zaznamenali 26 streleckých pokusov, zatiaľ čo súper iba 12. Podiel streleckých pokusov Los Angeles tak dosiahol až 68,4 percenta.
V prospech Kings hovorili aj vysoko nebezpečné gólové príležitosti. Počas Chromiakovho pobytu na ľade si ich domáci vytvorili päť, zatiaľ čo Buffalo tri. Napriek tomu počas jeho striedaní pri hre piatich proti piatim nepadol ani jeden gól.
Aktívny bol aj samotný slovenský útočník. Podľa portálu Natural Stat Trick zaznamenal v celom zápase osem individuálnych streleckých pokusov (vrátane zblokovaných a nepresných), z ktorých päť bolo vyhodnotených ako šance na skórovanie.
Pri hre piatich proti piatim však ani jeden z jeho pokusov nepatril do kategórie vysoko nebezpečných príležitostí.
Hoci sa Chromiak pri svojej premiére bodovo nepresadil, ukázal, že dokáže byť aktívny aj na úrovni NHL.
Dôveru dostal od trénera i spoluhráčov a viackrát bol blízko k premiérovému gólu. Či si vybojuje miesto v zostave Kings aj po návrate zranených hráčov, ukážu až ďalšie zápasy.
VIDEO: Zostrih zápasu Los Angeles - Buffalo
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