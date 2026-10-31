VIDEO: V prvom zápase mohol skórovať. Chromiak zažil vydarený debut v NHL

NHL - základná časť
Los Angeles Kings – Buffalo Sabres 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Góly: 38. Perry (T. Moore, Clarke), 42. Andre Lee (Laughton, Armia) – 7. Quinn (Benson, Dahlin), 36. T. Thompson (Benson, Samuelsson), 54. T. Thompson (Quinn, Dahlin)
Brankári: Anton Forsberg, Ukko-Pekka Luukkonen
Strely na bránku: 29:31
Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak má za sebou premiéru v NHL. V sobotňajšom zápase nastúpil za Los Angeles Kings, ktorí na domácom ľade podľahli Buffalu Sabres 2:3.
Dvadsaťštyriročný rodák z Ilavy sa stal jubilejným 100. slovenským hokejistom, ktorý si zahral v zámorskej profilige. Pri svojom debute nebodoval, no dostal sa do viacerých sľubných príležitostí.
Pred úvodným buly absolvoval tradičné nováčikovské kolečko, počas ktorého vykorčuľoval na ľad pred spoluhráčmi.
VIDEO: Nováčikovské kolo Martina Chromiaka
Chromiak dostal príležitosť vďaka zraneniu Adriana Kempeho, ktorý nemohol nastúpiť pre bližšie nešpecifikované zranenie.
Tréner Peter Laviolette zaradil Slováka priamo do prvého útoku k Artemijovi Panarinovi a Alexovi Laferrierovi.
Slovenský krídelník s číslom 42 na drese odohral 17 minút a 31 sekúnd, počas ktorých absolvoval 23 striedaní.
Tréneri mu dali priestor aj v prvej presilovke Kings. Celkovo v početnej výhode odohral 4:27 minút.
Chromiak bol ofenzívne aktívny a viackrát sa dostal do zakončenia. Už v prvej tretine mal blízko k premiérovému gólu, keď po prihrávke Laferriera nastrelil žŕdku bránky Buffala.
Ďalšie jeho pokusy smerovali mimo bránky alebo ich zblokovali súperovi hráči. Do oficiálnych štatistík si tak pripísal jednu strelu na bránku a jeden bodyček.
VIDEO: Chromiak v prvej tretine nastrelil žŕdku
„Snažil som sa hrať svoju hru. V útočnom pásme sa cítim dobre, takže som bol rád, že ma tréner zaradil k dvom skvelým ofenzívnym hráčom. Celý večer mi pomáhali. Som za to vďačný," povedal Chromiak po zápase.
Los Angeles v polovici zápasu prehrávalo 0:2, no na konci druhej časti a v úvode tretej tretiny dokázalo vyrovnať. Postupne sa presadili Corey Perry a Andre Lee.
O víťazstve Buffala napokon rozhodol v 54. minúte Tage Thompson, ktorý využil presilovú hru. Americký útočník strelil dva góly a vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu. Dvoma bodmi za gól a asistenciu sa na triumfe Sabres podieľal aj Jack Quinn.
Chromiak sa debutu v NHL dočkal šesť rokov po tom, čo si ho Los Angeles vybralo v piatom kole draftu 2020.
Neskôr pôsobil päť sezón na farme v Ontariu Reign, kde v aktuálnej sezóne AHL zaznamenal šesť gólov a dve asistencie v deviatich stretnutiach.
Kings majú po trinástich zápasoch na konte desať bodov a v tabuľke Západnej konferencie im patrí až 14. miesto. Najbližšie sa predstavia v noci na štvrtok, keď na domácom ľade privítajú San Jose Sharks.
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