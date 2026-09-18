Disciplinárna komisia udelila prvé tresty. Poprad prišiel o lídra obrany, útočník Žiliny simuloval

Senát profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) udeľoval prvé tresty v novej sezóne Tipsport ligy.
Za previnenia v úvodnom kole najvyššej súťaže boli sankcionovaní obranca HK Poprad Martin Bodák a útočník Vlci Žilina Tomáš Török.
Bodák sa previnil proti pravidlám v utorňajšom zápase proti Spišskej Novej Vsi. V čase zápasu 10:45 min podľa SPH DK SZĽH bezohľadne ohrozil protihráča zákrokom, keď ho v rýchlosti lakťom zasiahol vysokou intenzitou do oblasti hlavy a krku.
VIDEO: Zostrih zápasu Poprad - Spišská Nová Ves
Na základe toho mu bol uložený trest zastavenia výkonu športovej činnosti na dva zápasy.
Török podľa SPH DK SZĽH v zápase proti Trenčínu v čase 18:40 min predstieral pád so zámerom, aby bol potrestaný protihráč, a to tak, že po jemnom kontakte s protihráčovou hokejkou dobrovoľne a teatrálne padol na ľad.
V zmysle novej úpravy disciplinárneho poriadku ho Senát profesionálneho hokeja potrestal pokutou vo výške 10 % mesačnej mzdy. Informovala o tom oficiálna stránka hockeyslovakia.sk.