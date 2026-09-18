Disciplinárna komisia udelila prvé tresty. Poprad prišiel o lídra obrany, útočník Žiliny simuloval

Martin Bodák
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Martin Bodák (Autor: HK Poprad﻿)
Sportnet|18. sep 2026 o 09:42
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Previnil sa proti pravidlám v zápase proti Spišskej Novej Vsi.

Senát profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) udeľoval prvé tresty v novej sezóne Tipsport ligy.

Za previnenia v úvodnom kole najvyššej súťaže boli sankcionovaní obranca HK Poprad Martin Bodák a útočník Vlci Žilina Tomáš Török.

Bodák sa previnil proti pravidlám v utorňajšom zápase proti Spišskej Novej Vsi. V čase zápasu 10:45 min podľa SPH DK SZĽH bezohľadne ohrozil protihráča zákrokom, keď ho v rýchlosti lakťom zasiahol vysokou intenzitou do oblasti hlavy a krku.

VIDEO: Zostrih zápasu Poprad - Spišská Nová Ves

Na základe toho mu bol uložený trest zastavenia výkonu športovej činnosti na dva zápasy.

Török podľa SPH DK SZĽH v zápase proti Trenčínu v čase 18:40 min predstieral pád so zámerom, aby bol potrestaný protihráč, a to tak, že po jemnom kontakte s protihráčovou hokejkou dobrovoľne a teatrálne padol na ľad.

Fotogaléria zo zápasu Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín (Tipsport liga - 1. kolo)
Na snímke zdola Kamil Walega (Žilina) a Ryan Allan Merkley (Trenčín) bojujú o puk v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín v Žiline v utorok 15. septembra 2026.
Na snímke sprava Brant Harris (Žilina) a Andrej Hatala (Trenčín) bojujú o puk v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín v Žiline v utorok 15. septembra 2026.
Na snímke v popredí Šimon Petráš (Žilina) v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín v Žiline v utorok 15. septembra 2026.
Na snímke sprava Brett Ritchie (Žilina) a Ture Linden (Trenčín) bojujú o puk v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín v Žiline v utorok 15. septembra 2026.
5 fotografií
Na snímke hráči počas zápasu 1. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín v Žiline v utorok 15. septembra 2026.

V zmysle novej úpravy disciplinárneho poriadku ho Senát profesionálneho hokeja potrestal pokutou vo výške 10 % mesačnej mzdy. Informovala o tom oficiálna stránka hockeyslovakia.sk.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Martin Bodák
Martin Bodák
Disciplinárna komisia udelila prvé tresty. Poprad prišiel o lídra obrany, útočník Žiliny simuloval
dnes 09:42
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