VIDEO: Využil skvelú pozíciu pred bránkou. Jedlička si pripísal premiérový gól v sezóne

Maroš Jedlička v drese Colorada Eagles.
Maroš Jedlička v drese Colorada Eagles. (Autor: Colorado Eagles)
TASR|5. okt 2026 o 08:03
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Z ďalších Slovákov, ktorí boli v akcii, nikto nebodoval.

Slovenský hokejista Maroš Jedlička strelil svoj prvý gól v sezóne v American Hockey League (AHL).

Coloradu ním pomohol k víťazstvu 5:3 nad Tucsonom. Okrem toho si pripísal aj dva plusové body.

VIDEO: Gól Maroša Jedličku

V akcii bol aj Juraj Pekarčík, jeho Springfield zdolal Providence 2:0. Oliver Okuliar zaznamenal mínusový bod, jeho Wilkes-Barre/Scranton Penguins prehral s Hartfordom 2:3.

V drese Hendersonu nastúpili Jakub Demek a Jozef Viliam Kmec, ich tím nestačil na Bakersfield 1:3.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Maroš Jedlička v drese Colorada Eagles.
    Maroš Jedlička v drese Colorada Eagles.
    VIDEO: Využil skvelú pozíciu pred bránkou. Jedlička si pripísal premiérový gól v sezóne
    dnes 08:03
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