VIDEO: Využil skvelú pozíciu pred bránkou. Jedlička si pripísal premiérový gól v sezóne

Slovenský hokejista Maroš Jedlička strelil svoj prvý gól v sezóne v American Hockey League (AHL).
Coloradu ním pomohol k víťazstvu 5:3 nad Tucsonom. Okrem toho si pripísal aj dva plusové body.
VIDEO: Gól Maroša Jedličku
V akcii bol aj Juraj Pekarčík, jeho Springfield zdolal Providence 2:0. Oliver Okuliar zaznamenal mínusový bod, jeho Wilkes-Barre/Scranton Penguins prehral s Hartfordom 2:3.
V drese Hendersonu nastúpili Jakub Demek a Jozef Viliam Kmec, ich tím nestačil na Bakersfield 1:3.
Tabuľky AHL
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