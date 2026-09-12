Golden Knights si poistili kapitána. Hviezdny Kanaďan podpísal novú zmluvu

Mark Stone
Mark Stone (Autor: TASR/AP)
TASR|12. sep 2026 o 19:35
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Dohodli sa na dvojročnom kontrakte.

Kanadský hokejový útočník Mark Stone podpísal novú dvojročnú zmluvu s klubom Vegas Golden Knights.

V každej zo sezón mu vynesie deväť miliónov dolárov. Kontrakt začne platiť v sezóne 2027/2028.

Nastávajúci ročník 2026/2027 bude posledný v jeho osemročnej zmluve s ročným platom 9,5 milióna dolárov.

Tridsaťštyriročný krídelník vynechal v uplynulej sezóne 2025/2026 22 zápasov základnej časti, no napriek tomu si v nej vytvoril osobné maximum ziskom 73 bodov (28+45).

So „zlatými rytiermi“ sa dostal až do finále play off, v ktorom napokon prehrali s Carolinou.

NHL

Mark Stone
Mark Stone
Golden Knights si poistili kapitána. Hviezdny Kanaďan podpísal novú zmluvu
dnes 19:35
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