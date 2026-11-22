Kanadský útočník Mark Scheifele sa stal najlepším strelcom v histórii zámorskej organizácie NHL Winnipeg Jets/Atlanta Thrashers.
V nočnom zápase profiligy proti Vegas strelil svoj 380. gól v kariére a dostal sa na prvé miesto pred Dalea Hawerchuka (379).
Scheifele v 35. minúte vyrovnal v presilovke na 3:3, Winnipeg napokon prehral s Golden Knights 4:5 po nájazdoch.
„Bol to veľký moment, energia od fanúšikov bola neuveriteľná. Mal som zimomriavky," povedal podľa nhl.com Scheifele, ktorý 14. novembra v zápase proti Chicagu prekonal zápis Hawerchuka v počte bodov. Aktuálne ich má na konte 937, Hawerchuk 929.
Scheifele je jedným z troch aktívnych hráčov, ktorí sú rekordérmi niektorej z organizácií NHL v počte bodov, gólov, aj asistencií.
Okrem neho sú tu aj Aleksander Barkov (Florida Panthers) a Alex Ovečkin (Washington Capitals).
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