Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová označila vyjadrenie českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku, ktorý nedávno nazval ruské družstvo juniorských hokejistiek mužatkami, za rasistické a neonacistické.
Macinka je podľa nej namyslený, hoci nie je žiadnou hviezdou, a bojí sa žien. Informovala o tom agentúra TASS.
Macinka začiatkom mesiaca v súvislosti s rokovaniami o účasti ruských hráčok na januárových majstrovstvách sveta v hokeji hráčok do 18 rokov, ktoré sa v roku 2027 uskutočnia v Ostrave, označil hokej za „mužský šport“ a uviedol, že feministky budú musieť toto podujatie zvládnuť „bez ruských mužatiek“.
Za svoje vyjadrenie sa neskôr ospravedlnil s tým, že označenie mužatky použil iba v súvislosti s ruskými hráčkami, nie s českými.
„Povedal, že sa to netýka Češiek, ale cudzinek. Rozhodol sa, že svoju rodovú predpojatosť napraví otvoreným rasizmom a neonacizmom,“ komentovala Zacharovová Macinkovo ospravedlnenie.
„Normálne, však? Český minister zahraničných vecí v roku 2026,“ dodala.
Športový arbitrážny súd koncom októbra rozhodol, že ruské tímy sa môžu s okamžitou platnosťou zúčastňovať na hokejových šampionátoch.
Niekoľko krajín vrátane Česka, Fínska a Lotyšska uviedlo, že trvajú na vylúčení ruskej reprezentácie, ktorá bola z medzinárodných súťaží vylúčená po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022, a to až do skončenia vojny.
Minister vnútra v stredu oznámil, že ruským športovcom nebude umožnený vstup na územie Českej republiky.