Hokejistov HKM Zvolen už nepovedie tréner Marek Zadina.
Stredoslovenský klub v sobotu na svojom webe informoval, že vedenie sa rozhodlo ukončiť spoluprácu s 54-ročným kormidelníkom po vzájomných rozhovoroch.
Zadina viedol „rytierov“ od začiatku sezóny, keď sa do Zvolena presunul z neďalekej Banskej Bystrice, kde predtým pôsobil ako asistent.
Pod jeho vedením mužstvo získalo 19. bodov v 20 zápasoch a v priebežnej tabuľke sa nachádza až na predposlednom 11. mieste.
"Toto rozhodnutie nebolo jednoduché ani unáhlené. Vychádza z vyhodnotenia doterajšieho účinkovania mužstva a z presvedčenia, že tím v aktuálnej situácii potrebuje nový impulz.
Uplynulé obdobie nebolo pre mužstvo vôbec jednoduché. Výrazne ho ovplyvnili početné zranenia, ktoré komplikovali skladbu zostavy, tréningový proces aj možnosti realizačného tímu.
V poslednom týždni chýbalo až osem hráčov, pričom polovica z nich patrí medzi kľúčových lídrov. Klub tieto okolnosti nijako nezľahčuje, zároveň však vníma, že aj napriek tejto náročnej situácii mužstvo postupne strácalo potrebnú energiu a herný prejav, akým sa chceme prezentovať.
Trénerovi Zadinovi ďakujeme za odvedenú prácu, profesionalitu a čas, ktorý venoval HKM Zvolen. Do ďalšej kariéry aj osobného života mu želáme veľa úspechov. Vedenie klubu už intenzívne pracuje na angažovaní nového hlavného trénera,“ uviedol HKM Zvolen na svojom webe.