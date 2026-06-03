Žilina si poistila slovenského obrancu. V klube načne už svoju tretiu sezónu

Slovenský hokejový obranca Marek Korenčík bude aj novej sezóne Tipsport ligy obliekať dres tímu Vlci Žilina.
V uplynulom ročníku nastúpil v základnej časti do 52 stretnutí, v ktorých zaznamenal 12 kanadských bodov za šesť gólov a šesť asistencií.
Ďalšie dva body (0+2) pridal v šiestich dueloch štvrťfinálovej play-off série play off proti Popradu.
„Marek je odchovancom žilinského hokeja a patrí medzi opory našej defenzívy. Tvrdo na sebe pracuje a veríme, že bude naďalej napredovať a pre tím bude veľkým prínosom,“ uviedol pre oficiálny klubový web k pokračovaniu Korenčika v drese „vlkov" predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ klubu František Skladaný.
„Teším sa na ďalší rok u Vlkov. Verím, že ten úspech dotiahneme tam, kde všetci chceme. Užite si leto a vidíme sa na tribúnach ,“ odkázal Korenčik žilinským priaznivcom.
Vedenie úradujúceho slovenského hokejového majstra HK Nitra sa dohodlo na predĺžení spolupráce s Markom Stachom. Dvadsaťštyriročného obrancu čaká pod Zoborom už piata sezóna.
Stacha odohral v majstrovskom ročníku v drese „corgoňov“ 52 zápasov v základnej časti, k nim pridal všetkých 19 duelov v play off.
Počas celého ročníka nazbieral 18 kanadských bodov za sedem gólov a jedenásť asistencií.
Počas pôsobenia v Nitre má na konte dva majstrovské tituly, okrem tohtoročného aj ten zo sezóny 2023/24.
Šesťkrát si na seba obliekol dres národného A-tímu. V minulosti reprezentoval Slovensko dvakrát na svetovom šampionáte do 20 rokov.