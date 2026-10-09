Ďalšia rana pre šampiónov NHL. Marchand bude chýbať Floride, tréner načrtol termín návratu

Tím NHL Florida Panthers prišiel na šesť týždňov o skúseného útočníka Brada Marchanda, ktorý si poranil nohu.
Pre dvojnásobných šampiónov Stanleyho pohára z rokov 2024 a 2025 ide o druhú stratu v priebehu niekoľkých dní. Predtým sa im na takmer dva mesiace zranil kapitán Aleksander Barkov.
„O tri týždne bude späť na ľade, ďalšie tri týždne bude potrebovať na rehabilitáciu,“ povedal v piatok novinárom tréner Floridy Paul Maurice o Marchandovi.
Tridsaťosemročný kanadský útočník nedohral utorkový zápas v Los Angeles. V závere druhej tretiny ho pred bránkou zasiahol hokejkou do tváre obranca Brandt Clarke.
VIDEO: Zranenie Marchanda
Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára spadol a pri tyčke si neprirodzene skrútil obe nohy. Následne ležal pri mantineli a držal sa za ľavé koleno.
Z ľadu mu museli pomôcť spoluhráči. Clarke dostal za faul trest na dve plus dve minúty.
Marchand pritom nastúpil proti Kings len na svoj druhý zápas od marca. V závere minulej sezóny už nemohol hrať a v lete podstúpil bližšie nešpecifikovanú operáciu.
Dlhoročný hráč Bostonu prišiel na Floridu v marci minulého roka. Od svojho debutu v NHL v októbri 2009 odohral v základnej časti 1 154 zápasov, v ktorých nazbieral 1 035 bodov (452 gólov a 583 asistencií).
Barkov, ktorý pre zranenie väzov v pravom kolene vynechal celú minulú sezónu NHL, si minulý týždeň v zápase proti San Jose poranil ľavú nohu. Mimo hry bude šesť až osem týždňov.
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