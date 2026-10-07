VIDEO: Ďalšia rana pre Floridu. Marchandovi z ľadu museli pomáhať spoluhráči

Ľavé krídlo tímu Florida Panthers Brad Marchand (druhý sprava) je po zranení odprevádzaný z ľadu ľavým krídelníkom Bradym Tkachukom (druhý zľava) a obrancom Nikom Mikkolom.
Ľavé krídlo tímu Florida Panthers Brad Marchand (druhý sprava) je po zranení odprevádzaný z ľadu ľavým krídelníkom Bradym Tkachukom (druhý zľava) a obrancom Nikom Mikkolom. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. okt 2026 o 11:46
ShareTweet0

Pri odchode si útočník držal ľavé koleno.

Kanadský hokejista Brad Marchand z Floridy predčasne odstúpil z nočného zápasu na ľade Los Angeles, keď mu po kolízii s obrancom Brandtom Clarkeom museli pomôcť spoluhráči. Pri odchode si útočník držal ľavé koleno.

Tréner Paul Maurice nemal bezprostredne po zápase informácie o Marchandovom zdravotnom stave.

Klub informoval, že Marchand odstúpil pre zranenie v dolnej časti tela. Pre Kanaďana išlo o druhý zápas v drese Panthers v prebiehajúcej sezóne.

Prvé dva vynechal po tom, čo sa zotavoval po bližšie nešpecifikovanom operačnom zákroku.

VIDEO: Zranenie Marchanda

Marchandovo zranenie prišlo v ten istý deň, keď Florida oznámila, že kapitán Aleksander Barkov bude chýbať 6-8 týždňov pre zranenie dolnej časti tela.

„Čaká ho nechirurgická rehabilitácia, ktorá predstavuje najlepšiu možnosť. Môže to byť viac aj menej, no myslíme si, že 6-8 týždňov je pomerne presný čas odhadovanej regenerácie,“ poznamenal Maurice.

Barkov nešťastne spadol v súboji o puk v zápase so San Jose. Keď sa postavil, okamžite požiadal o otvorenie brány pre rolbu a cestou do šatne odhodil rukavice.

Pre Barkova to bol len druhý zápas po tom, čo vynechal celú sezónu 2025/2026 pre zranenie pravého kolena, ktoré utrpel hneď v prvý deň prípravného kempu.

Deň po zranení podstúpil operáciu, pri ktorej mu opravili poškodené väzy.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Dylan Larkin (71) oslavuje gól so spoluhráčmi Detroitu.
Dylan Larkin (71) oslavuje gól so spoluhráčmi Detroitu.
Bučali naňho pri každom dotyku s pukom. Bývalý kapitán Detroitu odpovedal na kritiku gólom
dnes 12:15
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Ďalšia rana pre Floridu. Marchandovi z ľadu museli pomáhať spoluhráči