VIDEO: Ďalšia rana pre Floridu. Marchandovi z ľadu museli pomáhať spoluhráči

Kanadský hokejista Brad Marchand z Floridy predčasne odstúpil z nočného zápasu na ľade Los Angeles, keď mu po kolízii s obrancom Brandtom Clarkeom museli pomôcť spoluhráči. Pri odchode si útočník držal ľavé koleno.
Tréner Paul Maurice nemal bezprostredne po zápase informácie o Marchandovom zdravotnom stave.
Klub informoval, že Marchand odstúpil pre zranenie v dolnej časti tela. Pre Kanaďana išlo o druhý zápas v drese Panthers v prebiehajúcej sezóne.
Prvé dva vynechal po tom, čo sa zotavoval po bližšie nešpecifikovanom operačnom zákroku.
VIDEO: Zranenie Marchanda
Marchandovo zranenie prišlo v ten istý deň, keď Florida oznámila, že kapitán Aleksander Barkov bude chýbať 6-8 týždňov pre zranenie dolnej časti tela.
„Čaká ho nechirurgická rehabilitácia, ktorá predstavuje najlepšiu možnosť. Môže to byť viac aj menej, no myslíme si, že 6-8 týždňov je pomerne presný čas odhadovanej regenerácie,“ poznamenal Maurice.
Barkov nešťastne spadol v súboji o puk v zápase so San Jose. Keď sa postavil, okamžite požiadal o otvorenie brány pre rolbu a cestou do šatne odhodil rukavice.
Pre Barkova to bol len druhý zápas po tom, čo vynechal celú sezónu 2025/2026 pre zranenie pravého kolena, ktoré utrpel hneď v prvý deň prípravného kempu.
Deň po zranení podstúpil operáciu, pri ktorej mu opravili poškodené väzy.
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