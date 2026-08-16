Chára príde o hosťa rozlúčkového zápasu. Kanadský útočník podstúpil operáciu

Kanadský hokejový útočník Brad Marchand podstúpil operáciu. Informoval o tom vo videu na sociálnych sieťach, no detaily zákroku nešpecifikoval.
Marchand zverejnil video, v ktorom sa z dôvodu rekonvalescencie ospravedlnil z účasti na rozlúčkovom zápase svojho bývalého spoluhráča Zdena Cháru, ktorý sa uskutoční 21. augusta v Trenčíne.
„Žiaľ, musel som podstúpiť operáciu. Snažil som sa to vyliečiť bez operácie, ale napokon to nebolo možné a musel som to urobiť na poslednú chvíľu. S časom a rekonvalescenciou, ktorú budem potrebovať, sa mi nepodarí zvládnuť to a hrať v tomto zápase,“ uviedol Marchand.
Tridsaťosemročný útočník vynechal v uplynulej sezóne 2025/2026 celkovo 31 zápasov pre zranenie v dolnej časti tela.
Súťažný zápas odohral zatiaľ naposledy 6. marca. V 52 dueloch základnej časti nazbieral 54 kanadských bodov (27+27).