Chára príde o hosťa rozlúčkového zápasu. Kanadský útočník podstúpil operáciu

Hráč Floridy Panthers Brad Marchand.
Hráč Floridy Panthers Brad Marchand. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. aug 2026 o 14:03
ShareTweet0

Brad Marchand sa ospravedlnil z Chárovej rozlúčky v Trenčíne.

Kanadský hokejový útočník Brad Marchand podstúpil operáciu. Informoval o tom vo videu na sociálnych sieťach, no detaily zákroku nešpecifikoval.

Marchand zverejnil video, v ktorom sa z dôvodu rekonvalescencie ospravedlnil z účasti na rozlúčkovom zápase svojho bývalého spoluhráča Zdena Cháru, ktorý sa uskutoční 21. augusta v Trenčíne.

„Žiaľ, musel som podstúpiť operáciu. Snažil som sa to vyliečiť bez operácie, ale napokon to nebolo možné a musel som to urobiť na poslednú chvíľu. S časom a rekonvalescenciou, ktorú budem potrebovať, sa mi nepodarí zvládnuť to a hrať v tomto zápase,“ uviedol Marchand.

Tridsaťosemročný útočník vynechal v uplynulej sezóne 2025/2026 celkovo 31 zápasov pre zranenie v dolnej časti tela.

Súťažný zápas odohral zatiaľ naposledy 6. marca. V 52 dueloch základnej časti nazbieral 54 kanadských bodov (27+27).

NHL

Hráč Floridy Panthers Brad Marchand.
Hráč Floridy Panthers Brad Marchand.
Chára príde o hosťa rozlúčkového zápasu. Kanadský útočník podstúpil operáciu
dnes 14:03
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Chára príde o hosťa rozlúčkového zápasu. Kanadský útočník podstúpil operáciu