Montreal posilnil svoje obranné rady. Mladého Nemca získal z Utahu

Maksymilian Szuber.
Maksymilian Szuber. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. aug 2026 o 17:07
ShareTweet0

Nemeckého hokejistu draftovala v roku 2022 Arizona.

Klub zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens podpísal s nemeckým obrancom Maksymilianom Szuberom ročný dvojcestný kontrakt na sezónu 2026/2027. Informoval o tom portál TSN.

Dvadsaťtriročného zadáka získal Montreal počas prebiehajúceho leta z Utahu Mammoth výmenou za útočníka Joshuu Roya.

Szuber odohral v uplynulej sezóne 65 zápasov za Tucson Roadrunners v nižšej AHL, v ktorých nazbieral 27 bodov za 11 gólov a 16 asistencií.

Szubera si v drafte NHL v roku 2022 vybrala Arizona Coyotes v 6. kole z celkového 163. miesta.

NHL

Maksymilian Szuber.
Maksymilian Szuber.
Montreal posilnil svoje obranné rady. Mladého Nemca získal z Utahu
dnes 17:07
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Montreal posilnil svoje obranné rady. Mladého Nemca získal z Utahu