Montreal posilnil svoje obranné rady. Mladého Nemca získal z Utahu

Klub zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens podpísal s nemeckým obrancom Maksymilianom Szuberom ročný dvojcestný kontrakt na sezónu 2026/2027. Informoval o tom portál TSN.
Dvadsaťtriročného zadáka získal Montreal počas prebiehajúceho leta z Utahu Mammoth výmenou za útočníka Joshuu Roya.
Szuber odohral v uplynulej sezóne 65 zápasov za Tucson Roadrunners v nižšej AHL, v ktorých nazbieral 27 bodov za 11 gólov a 16 asistencií.
Szubera si v drafte NHL v roku 2022 vybrala Arizona Coyotes v 6. kole z celkového 163. miesta.