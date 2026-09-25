Veľká pocta pre Celebriniho. Stal sa najmladším kapitánom v histórii Sharks

Kanadského hokejistu Macklina Celebriniho v piatok vymenovali za kapitána tímu zámorskej NHL San Jose Sharks.
Vo veku 20 rokov sa tak stal najmladším hráčom, ktorý kedy zastával túto funkciu v histórii klubu.
Celebrini prebral kapitánsku pozíciu, ktorá bola neobsadená od chvíle, keď Logan Couture utrpel zranenie znamenajúce koniec jeho kariéru. Stal sa tak 11. stálym kapitánom v histórii Sharks, informovala agentúra AP.
Predchádzajúci klubový rekord držal Patrick Marleau, ktorý sa stal kapitánom vo veku 24 rokov v roku 2004.
Celebrini je zároveň najmladším súčasným kapitánom v NHL. Prekonal tak 21-ročného Connora Bedarda, ktorého vymenovali za kapitána Chicaga Blackhawks začiatkom tohto mesiaca.
Celebrini sa stal tvárou klubu po tom, ako si ho Sharks v roku 2024 vybrali z prvého miesta draftu a on sa rýchlo vypracoval medzi najväčšie hviezdy NHL.
Toto leto podpísal päťročné predĺženie zmluvy v hodnote 94 miliónov dolárov, ktoré ho v klube udrží až do konca sezóny 2031/2032.
V minulom ročníku zaznamenal 45 gólov a 70 asistencií. Jeho 115 bodov prekonalo klubový rekord Joea Thorntona, ktorý v sezóne 2006/2007 nazbieral 114 bodov.